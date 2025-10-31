El goleador argentino que se fue libre de River, es furor en Europa ¡y está en el radar del Barcelona!

En España revelaron que el Barcelona posó sus ojos en un delantero que surgió de River y la está rompiendo en el Viejo Continente. ¿Quién es?

Ya es de público conocimiento que el Barcelona hace rato busca reforzar el ataque por distintas razones, pero la principal de todas es la situación de Robert Lewandowski, de 37 años, que no renovaría su contrato para la próxima temporada. En ese contexto, el equipo español tiene pensado incorporar un delantero de renombre en el futuro cercano.

El máximo anhelo es Julián Álvarez, pero el Atlético de Madrid está cerrado en pedir una verdadera millonada que se aleja de las pretensiones que puede ofrecer el Blaugrana. Por eso, en las últimas horas desde España revelaron que el club de Cataluña ya posó los ojos en una segunda opción, y también se trata de un argentino que es furor en Europa.

Joaquín Panichelli aparece como uno de los objetivos del Barcelona El nombre en cuestión es el de Joaquín Panichelli, el delantero cordobés surgido en las Inferiores de River (se fue sin llegar a debutar en Primera). En la actualidad, el jugador de 23 años es una de las figuras del Racing de Estrasburgo y uno de los goleadores del momento en el Viejo Continente.

"Bueno, bonito, barato y... ¿Barca?", tituló el diario Mundo Deportivo, el medio español que sacó a la luz el interés. El apellido del argentino empezó a circular fuerte en los pasillos del Barcelona, que lo mira de cerca pensando en el próximo mercado de pases. En Francia, su adaptación fue inmediata: lleva 10 goles en 13 partidos entre la Ligue 1 y la Conference League.

Joaquín Panichelli está en el radar del Barcelona tras su gran nivel en Francia. Joaquín Panichelli está en el radar del Barcelona tras su gran nivel en Francia. Foto: Sarah Meyssonnier Panichelli explotó en el Mirandés de la Segunda División de España, donde convirtió 21 goles y dio ocho asistencias en una temporada. Ese rendimiento lo llevó al Estrasburgo, que pagó 16 millones de euros por su ficha. River, que conservaba un 20% de su pase, embolsó unos 3,2 millones con la venta.