En River hay preocupación por la lesión de una figura del equipo de Gallardo, a una semana del Superclásico

River no atraviesa el mejor presente futbolístico y este domingo recibirá en un Monumental caliente a Gimnasia y Esgrima de La Plata. Este partido es más que vital para los dirigidos por Marcelo Gallardo, ya que necesitan retomar la senda de la victoria y además llegar de la mejor manera al Superclásico frente a Boca el próximo domingo 9 de noviembre a las 16:30.

De cara a este partido y al próximo, el Muñeco ya recibió la mala noticia de la lesión de Sebastián Driussi. El Gordo pieza indiscutida en el once titular, sufrió una distensión muscular en el isquiotibial de su pierna izquierda, misma zona donde había se había lesionado frente al Palmeiras, y estará dos semanas afuera de las canchas.

Ahora, el pasado jueves por la tarde, Napoléon sumó un nuevo dolor de cabeza en este difícil momento del equipo: Gonzalo Montiel preocupó a todos por una persistente molestia en el ligamento de su rodilla izquierda. Ante ello, Cachete se sometió a una resonancia magnética en su articulación porque en el entrenamiento de este jueves en el Camp no había cedido el dolor que empezó el miércoles.

Montiel River Plate Gonzalo Montiel preocupó a todos por una persistente molestia en el ligamento de su rodilla izquierda. @RiverPlate Gonzalo Montiel es duda para el partido ante Gimnasia y genera preocupación de cara al Superclásico Tras conocerse los resultados, Marcelo Gallardo se alivió, ya que las imágenes mostraron que no tiene ninguna lesión ligamentaria. De todas maneras, este viernes por la mañana el cuerpo médico evaluará a uno de los futbolistas más relevantes del plantel, cuya ausencia en la Bombonera supondría un verdadero inconveniente. Esto se debe a que Fabricio Bustos, quien ocuparía su lugar si el DT decide preservarlo ante Gimnasia, no dejó una buena impresión en sus actuaciones frente a Riestra y Sarmiento en Núñez.