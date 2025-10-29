La compleja decisión que tendrá que tomar Gallardo con tres jugadores pensando en el Superclásico

De cara al Superclásico ante Boca, Marcelo Gallardo tendrá que tomar una díficil decisión con tres futbolistas titulares ante Gimnasia.

El próximo domingo 9 de noviembre (con horario a confirmar) se disputará una nueva edición del Superclásico entre Boca y River en la Bombonera. Este partido será caliente no solo por la rivalidad entre ambos equipos sino también porque ambos se están jugando la clasificación a la próxima Copa Libertadores a través de la Tabla Anual.

Es por ello que el encuentro de este fin de semana para ambos conjuntos será fundamental para llegar de la mejor manera al Superclásico. El Xeneize tendrá una durísima parada ante Estudiantes de La Plata en UNO mientras que el Millonario recibirá a Gimnasia y Esgrima de La Plata en un Monumental caldeado por el flojo presente del equipo.

La fuerte decisión que tendrá que tomar Gallardo pensando en el Superclásico Pensando en el duelo ante el cuadro de la Ribera, Marcelo Gallardo tendrá un gran dilema a la hora de armar el equipo para el partido frente al Lobo, ya que Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña y Lautaro Rivero, tres de sus defensores titulares, están con cuatro amarillas y en caso de que los amonesten no estarán en Brandsen 805 el próximo fin de semana.

Marcelo Gallardo Marcelo Gallardo arriesgará a sus tres defensores o los resguardará para el Superclásico. Fotobaires Ahora, la decisión pasará por el Muñeco si los arriesga o los cuidará para el encuentro frente a Boca. Las dos alternativas que tiene para poner son Milton Casco y Paulo Díaz, quienes se perfilan para ser titulares ante Gimnasia o en su defecto ingresarán en el complemento si las circunstancias lo permiten.

La sorpresa que prepara Gallardo en River para recibir a Gimnasia En un contexto espeso, con bronca acumulada por la eliminación de la Copa Argentina, Marcelo Gallardo prepara un River con muchos referentes para enfrentar al elenco platense, pero también con una sorpresa: el juvenil Cristian Jaime podría meterse entre los titulares.