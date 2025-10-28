El bombazo que podría meter Marcelo Gallardo en la formación de River para recibir a Gimnasia

Tras el golpe en River por la eliminación de la Copa Argentina ante Independiente Rivadavia, Gallardo apostaría a un juvenil para un duelo caliente.

Marcelo Gallardo patea el tablero y un pibe de 19 años podría ser titular en River ante Gimnasia en un Monumental caliente.

El Monumental volverá a ser una caldera. En un contexto espeso, con bronca acumulada por la eliminación de la Copa Argentina, Marcelo Gallardo prepara un River con muchos referentes para enfrentar a Gimnasia y Esgrima La Plata, pero también con una sorpresa: el juvenil Cristian Jaime podría meterse entre los titulares.

El pibe, que debutó en la derrota contra Sarmiento de Junín, fue uno de los pocos que se salvó ante la Lepra en Córdoba. Entró enchufado, encaró, buscó y mostró personalidad en un contexto adverso. Ese rendimiento, sumado a su evolución en los entrenamientos, lo posicionó como una opción concreta para el domingo. En el cuerpo técnico lo ven “muy bien” y destacan su madurez y desequilibrio en el uno contra uno, algo que hoy escasea en el plantel.

La sorpresa que prepara Gallardo en River para recibir a Gimnasia Cristian Jaime Cristian Jaime fue de lo mejor de River en Córdoba y podría meterse en un Monumental con clima caliente. @RiverPlate Aunque la idea general es que los más experimentados se hagan cargo del momento, Gallardo no descarta abrirle espacio a un juvenil capaz de cambiar la energía del equipo. La frase interna es clara: River necesita “frescura y rebeldía” en medio del bajón.

El DT sabe que el clima será caliente. Por eso, el once combinaría temple y hambre. Los referentes estarán en cancha, pero Jaime podría ser la cara nueva que le dé otra dinámica al ataque. “El chico está listo para jugar”, repiten en Núñez.