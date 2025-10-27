Un jugador titular y pieza fundamental en el River de Gallardo sufrió una lesión que le dejará afuera del Superclásico con Boca.

Mazazo para River tras la eliminación en Copa Argentina: un titular se lesionó y se perdería el Superclásico

Luego de lo que fue la durísima eliminación en semifinales de la Copa Argentina frente a Independiente Rivadavia de Mendoza (quedó afuera por penales), el River de Marcelo Gallardo ya no tiene más margen de error y es por ello que los últimos tres partidos de la fase inicial del Clausura son fundamentales.

Este domingo a las 20:30, el Millonario recibirá a Gimnasia en un clima caliente por el mal presente del equipo, pero los futbolistas y el propio Gallardo deberán levantar su imagen y sumar de a tres para clasificarse a los octavos de final y también a la Copa Libertadores 2026 (a través de la Tabla Anual). Luego, el siguiente compromiso será nada más y nada menos que el Superclásico con Boca en la Bombonera el domingo 9 de noviembre.

El titular de River que se lesionó y se perdería el Superclásico De cara a los próximos partidos, River sufrió un mazazo con uno de sus futbolistas. Sebastián Driussi, pieza indiscutida en el once de Napoleón, sufrió una distensión muscular en el isquiotibial de su pierna izquierda, misma zona donde había se había lesionado frente al Palmeiras, y estará dos semanas afuera de las canchas.

sebastian driussi Sebastián Driussi sufrió una distensión muscular en el isquiotibial de su pierna izquierda y se perdería el Superclásico con Boca. Instagram @sebadriussi.11 Para el encuentro frente al Lobo está totalmente descartado, pero para el Superclásico frente a Boca está en duda. De todas maneras, este tipo de lesiones demandan más de dos semanas de recuperación por lo que el Gordo se perdería el choque frente al Xeneize en Brandsen 805.

La lesión de Sebastián Driussi frente a Independiente Rivadavia de Mendoza A los 35 minutos de juego, Gallardo vio que el atacante de 29 años mostraba signos de no estar bien físicamente e interrumpió el juego antes de un tiro libre de Juan Fernando Quintero para reemplazarlo, haciendo ingresar a Facundo Colidio en su lugar.