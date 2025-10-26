El fuerte respaldo de un multicampeón con River a Gallardo tras el mal presente del equipo: "Si supimos disfrutar..."

Un histórico futbolista campeón de la Copa Libertadores 2015 con River, salió a bancar al Muñeco tras la eliminación en Mendoza.

River Plate sigue sin levantar cabeza en lo que va del 2025. Tras las eliminaciones en el torneo Aperturas, Mundial de Clubes y Copa Libertadores, ahora se sumó el golpazo en la Copa Argentina frente a Independiente Rivadavia de Mendoza.

En un partido donde fue muy superior a su rival, el equipo dirigido por Marcelo Gallardo no pudo romper la muralla defensiva de la lepra mendocina y tuvo que buscar el pase a la final desde el punto penal. Sin embargo, tras los fallos de Borja y Galoppo, el cuadro dirigido por Alfredo Berti dio el gran golpe y eliminó al cuadro de Núñez para meterse por primera vez en la final del torneo.

Ante este mal presente, el propio Gallardo hizo autocrítica y lanzó una durísima frase en conferencia de prensa: "En este momento de mierda, seguramente no hay nadie te va a esperar para darte un abrazo, o llevarte de la mano a algún lugar. Tendremos que atravesarlo solos porque el fútbol es así. Cuando ganás están todos y cuando perdés no está nadie", apuntó sin pelos en la lengua.

Las furiosas declaraciones de Marcelo Gallardo tras la eliminación de River La banca de Rodrigo Mora a Gallardo A pesar de que varios hinchas lo criticaron, en las últimas horas, Napoleón recibió una gran respaldo por parte de un histórico del club. Se trata de Rodrigo Mora, protagonista importante de los títulos obtenidos por el entrenador, incluyendo las Copa Libertadores de 2015 y 2018, que en su cuenta de Instagram subió una historia con una imagen de él abrazando al Muñeco y un contundente mensaje de apoyo.

“Si supimos disfrutar de las buenas, ¿cómo no te vamos a bancar en este momento? Hace un tiempo deseábamos tu regreso. Solo hay que creer y tener paciencia porque tenemos al mejor”, resaltó el uruguayo.