Otro cachetazo más para Gallardo: los cinco golpes que recibió River en lo que va del 2025

El equipo dirigido por el Muñeco Gallardo quedó eliminado en semis de Copa Argentina y sumó su quinta eliminación en lo que va del año.

River y Marcelo Gallardo sufrieron un nuevo golpazo. Tras las cuatro derrotas al hilo en el torneo Clausura (la cortó el pasado sábado con la victoria ante Talleres), el Millonario tenía la Copa Argentina como principal respaldo en lo que queda del 2025.

Sin embargo, Independiente Rivadavia de Mendoza dio el gran golpe en Córdoba y eliminó al elenco de Núñez por penales (4-3) tras empatar 0-0 en los 90 minutos. De esta manera, el equipo del Muñeco sumó un nuevo resultado negativo en lo que va del año y ahora solo tiene por disputar el torneo Clausura, en el que se ubica en el quinto lugar de la zona B a falta de tres fechas para el final.

Los 5 golpes que recibieron Gallardo y River en lo que va del 2025 El 2025 es sin dudas uno de los peores años para River y eso comenzó con la durísima derrota por penales en la Supercopa Internacional frente a Talleres en Paraguay. No obstante, unos meses después, el equipo de Gallardo sumó un nuevo golpazo al quedar eliminado por la misma vía ante Platense en los cuartos de final del Apertura.

Talleres se consagró campeón de la Supercopa Internacional Foto: EFE Talleres se consagró campeón de la Supercopa Internacional Foto: EFE Tras concluir con la primera parte del año, River inició la segunda parte disputando el Mundial de Clubes en Estados Unidos. El inicio fue con el pie derecho al vencer por 3-1 al Urawa Red Diamonds, pero el empate sin goles frente a Rayados de Monterrey complicó al Millonario que terminó quedando eliminado en fase de grupos al caer por 2-0 ante el Inter de Milán.

El cuarto golpe y previo a la eliminación por Copa Argentina, se dio hace un mes. Allí el cuadro de Núñez también recibió una dura paliza por parte del Palmeiras. Por los cuartos de final de la Copa Libertadores, los dirigidos por Marcelo Gallardo cayeron por 2-1 en la ida y 3-1 en San Pablo, y así se despidió del certamen continental un año más.