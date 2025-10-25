Se agotan las chances: qué necesita River para clasificarse a la Copa Libertadores 2026

Tras la durísima eliminación de la Copa Argentina, a River le quedan dos únicos caminos para meterse en la próxima edición de la Copa Libertadores.

River cosechó un nuevo fracaso deportivo en 2025 y quedó eliminado en las semifinales de la Copa Argentina ante Independiente Rivadavia. Luego del empate sin goles en los 90', el equipo de Marcelo Gallardo perdió 4-3 en la definición por penales y dejó escapar la vía más directa que le quedaba para clasificarse a la Copa Libertadores 2026.

Ya sin la chance de coronarse en el torneo más federal del país, al Millonario le quedan dos únicos caminos para llegar a la Gloria Eterna. Sin embargo, deberá sortear varios obstáculos para ello: a falta de tres para el cierre del torneo Clausura, la opción más factible y a la que apunta el club de Núñez es la tabla anual.

Tabla anual: la vía más "accesible" que le queda a River para la Libertadores Es que River se encuentra 2° en la acumulada con 52 puntos, a diez del líder Rosario Central (ya aseguró su cupo), aunque podría bajar una posición si Boca vence el próximo lunes a Barracas Central en el partido pendiente de la fecha 12. Cabe recordar que esta tabla otorga tres plazas para la Libertadores, aunque la tercera lleva a la fase de Repechaje.

En ese contexto, el Superclásico que se jugará el domingo 9 de noviembre en la Bombonera será trascendental para definir quién se asegura un lugar en el máximo torneo continental, ya que luego de eso restará una fecha para el final.

River eliminado de la Copa Argentina River cayó en la semifinal de la Copa Argentina y perdió la vía más directa de clasificación a la Gloria Eterna. Fotobaires No obstante, Argentinos podría liberar un cupo extra si gana la Copa Argentina, donde enfrentará en la final a Independiente Rivadavia, y termina en puestos de Libertadores en la anual (hoy está 3°), lo que favorecería a River si no llega a quedar en el podio.