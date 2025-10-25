La desafiante reacción de Galoppo con un hincha de River que le recriminó cómo pateó el penal que erró

Un simpatizante de River le reclamó a Giuliano Galoppo por su floja ejecución en la tanda y el volante no dudó en hacerle frente. El video.

Giuliano Galoppo desafió con la mirada a un hincha de River tras la eliminación de la Copa Argentina.

La durísima eliminación de River en las semifinales de las Copa Argentina generó un verdadero quiebre entre los hinchas y el plantel del Millonario. Tras la derrota 4-3 por penales ante Independiente Rivadavia (terminaron 0-0 en los 90'), la gente despidió nuevamente al equipo bajo el lapidario grito de “jugadores, la c… de su madre", expresando su inmensa bronca por la crisis futbolística.

La tanda desde los doce pasos esta vez no salvó al Millonario. Ezequiel Centurión le tapó el primer remate a Miguel Ángel Borja y, enseguida, Giuliano Galoppo, que había ingresado por Kevin Castaño sobre el final del partido, ejecutó un remate flojo y desviado que tocó el palo izquierdo y se fue afuera.

La reacción de Galoppo con un hincha de River que le recriminó por su penal errado En ese contexto, cuando los futbolistas se dirigían al micro, un hincha enfurecido apuntó directamente contra el mediocampista: “¿Cómo la vas a picar así? ¡Esto no es Banfield, pelotudo!”, le gritó desde la valla, mientras el plantel se subía al micro. El video fue compartido por el periodista Emi Castellano en su cuenta de X y generó un estallido en las redes.

Un hincha de River cruzó a Galoppo tras el penal errado y el volante lo desafió con la mirada. Un hincha de River cruzó a Galoppo tras el penal errado y el volante lo desafió con la mirada. Video X: Emi Castellano El jugador de 26 años, visiblemente molesto, se dio vuelta y cruzó miradas con el simpatizante en un tenso intercambio que no pasó a mayores, pero reflejó el difícil momento que atraviesa River.