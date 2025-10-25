La desafiante reacción de Galoppo con un hincha de River que le recriminó cómo pateó el penal que erró
Un simpatizante de River le reclamó a Giuliano Galoppo por su floja ejecución en la tanda y el volante no dudó en hacerle frente. El video.
La durísima eliminación de River en las semifinales de las Copa Argentina generó un verdadero quiebre entre los hinchas y el plantel del Millonario. Tras la derrota 4-3 por penales ante Independiente Rivadavia (terminaron 0-0 en los 90'), la gente despidió nuevamente al equipo bajo el lapidario grito de “jugadores, la c… de su madre", expresando su inmensa bronca por la crisis futbolística.
La tanda desde los doce pasos esta vez no salvó al Millonario. Ezequiel Centurión le tapó el primer remate a Miguel Ángel Borja y, enseguida, Giuliano Galoppo, que había ingresado por Kevin Castaño sobre el final del partido, ejecutó un remate flojo y desviado que tocó el palo izquierdo y se fue afuera.
La reacción de Galoppo con un hincha de River que le recriminó por su penal errado
En ese contexto, cuando los futbolistas se dirigían al micro, un hincha enfurecido apuntó directamente contra el mediocampista: “¿Cómo la vas a picar así? ¡Esto no es Banfield, pelotudo!”, le gritó desde la valla, mientras el plantel se subía al micro. El video fue compartido por el periodista Emi Castellano en su cuenta de X y generó un estallido en las redes.
El jugador de 26 años, visiblemente molesto, se dio vuelta y cruzó miradas con el simpatizante en un tenso intercambio que no pasó a mayores, pero reflejó el difícil momento que atraviesa River.
Qué necesita River para clasificarse a la Copa Libertadores
Con la eliminación ante Independiente Rivadavia, el Millonario perdió una de las tres vías que le quedaban para meterse en la Libertadores del próximo año. Ahora, el elenco de Gallardo deberá apostar todo a ganar el torneo Clausura o quedar entre los tres primeros de la tabla anual (hoy está 2° con 52 puntos).