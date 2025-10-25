Polémica decisión de Gallardo: el motivo por el que reemplazó a Maxi Salas por Borja en el entretiempo

Marcelo Gallardo sacó a Maxi Salas luego de los primeros 45 minutos ante Independiente Rivadavia para el ingreso del Miguel Ángel Borja. El porqué del sorpresivo cambio.

Maxi Salas salió en el ET de las semi entre River y la Lepra en Córdoba y sorprendió a todos. ¿Qué paso?

La durísima eliminación de River ante Independiente Rivadavia en las semifinales de la Copa Argentina volvió a dejar en el ojo de la tormenta a Marcelo Gallardo, que atraviesa su momento más crítico contando sus dos ciclos como DT del Millonario. Los cuestionamientos al Muñeco son cada vez más grandes y varios hinchas ya empiezan a soltarle la mano.

En medio de todo ese embudo, y en el intento desesperado por conseguir objetivos, el entrenador de la Banda mueve todas las fichas que tiene a su alcance, aunque muchas veces no sale tal cual lo planeado. Al menos así sucedió en la noche caótica de Córdoba, donde Napoleón sorprendió al sacar a Maximiliano Salas en el entretiempo del mata-mata contra la Lepra para el ingreso de Miguel Ángel Borja.

Por qué Gallardo sacó a Maxi Salas en el entretiempo de la dura eliminación ante Independiente Rivadavia Más allá de que no estaba haciendo un gran partido, nadie esperaba ver al exdelantero de Racing sentado en el banco de suplentes después de los primeros 45 minutos y es por eso que enseguida se relacionó su salida con algún inconveniente físico. Sin embargo, eso quedó descartado en el post partido, cuando se confirmó el motivo real del polémico cambio.

"A mí me dicen que Salas no salió por ninguna cuestión muscular. Evidentemente Gallardo habrá visto en él algo que no le terminó de convencer para apostar por Borja directamente para el segundo tiempo”, reveló Juan Cortese, periodista que cubre el día a día de River en TyC Sports, horas después de la eliminación.