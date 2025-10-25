Presenta:

Los despiadados memes de la eliminación de River en semis de la Copa Argentina: Gallardo, apuntado

Marcelo Gallardo quedó en el ojo de la tormenta tras el nuevo fracaso de River en un partido definitorio. Los fanáticos no lo perdonaron.

Gallardo fue el principal apuntado tras la eliminación de River.

River Plate volvió a tener una floja actuación en un partido importante y quedó eliminado este viernes por la noche de las semifinales de la Copa Argentina tras igualar 0-0 con Independiente Rivadavia y perder luego 4-3 en la tanda de penales.

Los fanáticos no dejaron pasar por alto este nuevo fracaso futbolístico y saturaron las redes sociales de memes. El principal apuntado fue Marcelo Gallardo, que no ganó un solo título desde su regreso en 2024 y su inmenso legado está comenzando a quedar marcado por el decepcionante presente.

Los mejores memes de la eliminación de River

