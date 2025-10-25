Los despiadados memes de la eliminación de River en semis de la Copa Argentina: Gallardo, apuntado

River Plate volvió a tener una floja actuación en un partido importante y quedó eliminado este viernes por la noche de las semifinales de la Copa Argentina tras igualar 0-0 con Independiente Rivadavia y perder luego 4-3 en la tanda de penales .

Los fanáticos no dejaron pasar por alto este nuevo fracaso futbolístico y saturaron las redes sociales de memes. El principal apuntado fue Marcelo Gallardo, que no ganó un solo título desde su regreso en 2024 y su inmenso legado está comenzando a quedar marcado por el decepcionante presente.