Los despiadados memes de la eliminación de River en semis de la Copa Argentina: Gallardo, apuntado

River Plate volvió a tener una floja actuación en un partido importante y quedó eliminado este viernes por la noche de las semifinales de la Copa Argentina tras igualar 0-0 con Independiente Rivadavia y perder luego 4-3 en la tanda de penales.
Los fanáticos no dejaron pasar por alto este nuevo fracaso futbolístico y saturaron las redes sociales de memes. El principal apuntado fue Marcelo Gallardo, que no ganó un solo título desde su regreso en 2024 y su inmenso legado está comenzando a quedar marcado por el decepcionante presente.
Los mejores memes de la eliminación de River
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ErickDiaz99764/status/1981931894347325797&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TanoDigennaro/status/1981931714050957783&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/alee_Zzz7/status/1981932321847853527&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/rubiocabj_/status/1981933047227306129&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/rubiocabj_/status/1981933760947139041&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/nickelnegro/status/1981931952383930757&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TeEscupoElOGTE/status/1981932086220017989&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Augus_Aguirre/status/1981933524220285196&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/gabrielstrano/status/1981931891679695066&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/detodaspartes_/status/1981932388793086009&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/josiasfranco91/status/1981933097949036857&partner=&hide_thread=false