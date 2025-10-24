Los desopilantes memes del triunfo de Independiente tras 15 partidos sin ganar

En el Libertadores de América, Independiente goleó esta tarde por 3-0 a Platense por la postergada fecha 6 del Clausura, sumando así su primer triunfo en el torneo y, a su vez, cortando con una nefasta racha de 15 partidos sin ganar, la segunda más larga de su historia.

En medio de un clima muy tenso en Avellaneda, en el que los hinchas silbaron a los jugadores al salir a la cancha y les arrojaron bolsas con alimento para perros, esta victoria trajo bastante alivio, pero también, como no podía ser de otra forma, memes de los más variados y desopilantes.