Los lapidarios memes contra River por el 3-0 de Liga de Quito a Palmeiras en la semifinal de la Libertadores
Liga de Quito goleó a Palmeiras en la ida y los hinchas de River estallaron en las redes lamentando la eliminación en cuartos, con palazos para Gallardo y los jugadores.
Liga de Quito dio uno de los golpes más grandes de esta Copa Libertadores: aplastó 3-0 a Palmeiras en Ecuador por la ida de las semifinales y quedó a un paso de meterse en la gran final. Y claro, los hinchas de River explotaron las redes sociales recordando la dura eliminación en cuartos de final ante el equipo brasileño.
Tras el partido, no tardaron en viralizarse varios memes que ilustraron lo que fue la aplastante victoria del Albo frente a un Verdao que llegaba invicto a esta instancia definitoria, pero lo que más destacaron fueron los comentarios de la gente del Millonario apuntando directamente contra Marcelo Gallardo y, sobre todo, los jugadores.
Los mejores memes contra River tras la goleada de Liga de Quito a Palmeiras