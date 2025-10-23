¡Sorpresa! Liga de Quito goleó 3-0 a Palmeiras en Ecuador y dio un gran paso a la final

Liga de Quito aplastó a Palmeiras en la semifinal de ida y llega muy bien parado a la revancha del próximo jueves en Brasil.

Liga de Quito dio el golpe en Ecuador y se floreó ante Palmeiras.

Liga de Quito goleó por 3 a 0 al Palmeiras de Brasil al término del partido que disputaron esta noche, en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Ecuador, por el partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores 2025.

Liga de Quito se hizo fuerte en su casa y goleó 3-0 a Palmeiras Los tres goles de la noche se dieron en la primera mitad: el mediocampista Gabriel Villamil marcó un doblete, a los 15 y 46 minutos, mientras que el delantero argentino Lisandro Alzugaray convirtió de penal, a los 25.

CONMEBOL #Libertadores | ¡GOL DE LIGA DE QUITO! Lo hizo Villamil para el 3-0 vs. Palmeiras.



Viví lo mejor de la CONMEBOL Libertadores por la pantalla de Fox Sports con los relatos @hernandelorenzi y los comentarios de @miguelosovi pic.twitter.com/UObN83DimV — Fox Sports Argentina (@FOXSportsArg) October 24, 2025



Viví lo mejor de la CONMEBOL Libertadores por la pantalla de Fox Sports con los relatos @hernandelorenzi y los comentarios de @miguelosovi pic.twitter.com/UObN83DimV — Fox Sports Argentina (@FOXSportsArg) October 24, 2025 Además, en el quinto minuto de descuento de la segunda parte vio la roja el carrilero del equipo local Bryan Ramírez, con una patada vehemente sobre el tobillo del defensor argentino Agustín Giay.

Con el triunfo, el conjunto ecuatoriano se llevó una ventaja sustancial de cara al partido de vuelta, a disputarse el próximo jueves 30 de octubre a las 21:30, en el estadio Allianz Parque.