La grave acusación de Carlos Izquierdoz contra el juez Daronco tras el 2-2 agónico de Lanús ante la U. de Chile: "En todas las jugadas me decía..."

Izquierdoz apuntó contra el Anderson Daronco tras el empate de Lanús en Chile, por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana.

La bronca en Lanús fue total tras el agónico 2-2 frente a Universidad de Chile por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana. En el Estadio Nacional de Santiago, el Granate ganaba hasta el último minuto del partido, pero un polémico penal sancionado por el árbitro Anderson Daronco le dio el empate al local y encendió la furia de todo el plantel argentino.

En primera instancia, el entrenador Mauricio Pellegrino se quejó por el arbitraje en conferencia de prensa expresando que en la jugada del penal por mano de Agustín Cardozo "fue falta clara" contra el propio volante. No obstante, el que no se guardó nada y salió a declarar de manera explosiva tras el partido fue el capitán Carlos Izquierdoz.

La grave denuncia de Carlos Izquierdoz contra el árbitro Daronco En la zona mixta, el defensor explotó contra el árbitro brasileño y lo acusó de haberlo “amenazado” durante el partido. “Me parece un arbitraje lamentable”, lanzó el ex Boca, visiblemente molesto por el desarrollo del encuentro y, sobre todo, por la jugada del final que le arrebató el triunfo al Granate.

En sintonía con eso, el capitán de Lanús acusó a Daronco de haberlo advertido en varias ocasiones que sancionaría un penal contra Cardozo, como finalmente terminó sucediendo. “Desde que arrancó el segundo tiempo que el árbitro me venía diciendo: ‘Le voy a cobrar penal al 30, le voy a cobrar penal al 30’. En todas las jugadas me decía lo mismo. Terminó haciendo lo que me había prometido”, aseguró.

El experimentado zaguero insistió en que no fue una sola vez: "Me dijo tres o cuatro veces, pregúntenle a él. Me decía eso, tres o cuatro veces me lo dijo", agregó Izquierdoz, dejando entrever su indignación por la actitud del juez. La jugada terminó en penal por mano dentro del área, aunque el Granate reclamó una falta previa en el salto.