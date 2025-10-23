Argentinos se lo dio vuelta a Belgrano, le ganó 2-1 en Rosario y es el primer finalista

El golazo de Zelarayán para el 1-0 de Belgrano
Con desvío previo, Zelarayán marcó el 1-0 de Belgrano ante Argentinos en las semifinales de la Copa Argentina.
Video: TyC Sports
López Muñoz puso el empate para el Bicho
Hernán López Muñoz puso el empate de Argentinos ante Belgrano en el Gigante de Arroyito.
Video: TyC Sports
El penal de Molina para que Argentinos se lo dé vuelta al Pirata
Tomás Molina, de penal, marcó el 2-1 de Argentinos ante Belgrano por las semifinales de la Copa Argentina.
Video: TyC Sports
El minuto a minuto de Argentinos Juniors-Belgrano de Córdoba