Argentinos se lo dio vuelta a Belgrano, le ganó 2-1 en Rosario y es el primer finalista

Con goles de López Muñoz y Tomás Molina de penal, Argentinos venció al Pirata en el Gigante de Arroyito y espera por River o Independiente Rivadavia en la gran final.

Argentinos y Belgrano juegan en Rosario por un lugar en la final de la Copa Argentina.

Foto: @Belgrano

El golazo de Zelarayán para el 1-0 de Belgrano

Con desvío previo, Zelarayán marcó el 1-0 de Belgrano ante Argentinos en las semifinales de la Copa Argentina.

López Muñoz puso el empate para el Bicho

Hernán López Muñoz puso el empate de Argentinos ante Belgrano en el Gigante de Arroyito.

El penal de Molina para que Argentinos se lo dé vuelta al Pirata

Tomás Molina, de penal, marcó el 2-1 de Argentinos ante Belgrano por las semifinales de la Copa Argentina.

El minuto a minuto de Argentinos Juniors-Belgrano de Córdoba

