La Lepra sueña con la Copa Argentina: el particular dato en el camino a la semifinal

Independiente Rivadavia jugará este viernes desde las 22.10 una de las semifinales de la Copa Argentina . Será nada menos que ante River Plate , en el estadio Mario Alberto Kempes desde las 22.10, con el arbitraje de Andrés Gariano . La Lepra sueña con meterse en la final por primera vez en su historia y por eso la expectativa del pueblo leproso.

El equipo que dirige Alfredo Berti , que tendrá el regreso de Tomás Bottari y de Sebastián Villa para este encuentro, pero que no podrá contar con Iván Villalba, está obligado a mostrar su mejor versión teniendo en cuenta que enfrente estará el River de Gallardo, que aún no funciona como quiere su DT, pero que siempre tiene figuras importantes.

Para el Azul se trata de un encuentro que puede "salvarle el año", teniendo en cuenta que en el Torneo Clausura no rindió como se esperaba y está prácticamente sin chances de meterse en los playoff, con solo dos triunfos, 6 empates y 5 derrotas en 13 partidos.

Independiente Rivadavia llegó a las semifinales de la Copa Argentina con solidez, dejando en el camino a rivales duros, y con un dato particular: marcó 8 goles y todos fueron de autores distintos.

En la primera ronda, la Lepra eliminó a Estudiantes de Buenos Aires . El triunfo fue por 1 a 0 y el tanto lo hizo Alejo Osella a los 13 minutos.

En 16avos de final el equipo de Alfredo Berti enfrentó al último campeón del fútbol argentino, Platense. La Lepra jugó uno de los mejores partidos del año, lo ganaba bien con gol de Sebastián Villa, se lo empataron, volvió a ponerse en ventajas gracias a un cabezazo de Nicolás Retamar y se lo igualaron nuevamente en el final. Lo ganó luego en los penales.

En octavos de final enfrentó a Central Córdoba de Rosario. Ese encuentro volvió a costar más de la cuenta, pero la Lepra salió victoriosa. Iván Villalba abrió el marcador, luego se lo empataron y en tiempo de descuento Mauricio Cardillo anotó el 2 a 1 final.

En cuartos, Independiente ganó con contundencia ante Tigre, 3 a 1. Matías Fernández abrió el marcador, luego lo empató Tigre y más tarde aparecieron Fabrizzio Sartori y Ezequiel Bonifacio para poner cifras definitivas.

Otro dato llamativo es que ninguno de esos 8 tantos fue anotado por el goleador Alex Arce. ¿Aparecerá el paraguayo este viernes?

Todos los goles de la Lepra en la Copa Argentina