Lepra vs. River: comienza la venta de entradas para los hinchas de Independiente Rivadavia

El próximo viernes 24 de octubre, a las 22.10, Independiente Rivadavia tiene una nueva cita con la historia. El conjunto que dirige Alfredo Berti enfrentará a River Plate por una de las semifinales de la Copa Argentina , en el Estadio Mario Alberto Kempes , de Córdoba.

Para poder estar en este encuentro, los hinchas de la Lepra ya tendrán a disposición desde este miércoles las entradas, que comenzarán a venderse desde las 11 de la mañana.

El precio de las entradas es el siguiente:

La venta de entradas físicas para la parcialidad de Independiente Rivadavia se realizará el miércoles 22 y el jueves 23 de octubre, de 11 a 18 hs, en las boleterías sur del estadio Malvinas Argentinas en Mendoza.

Los hinchas de River , en cambio, podrán comprarlas vía web y será exclusiva para socios. El viernes 17 de octubre, desde las 14, los socios deberán ingresar a RiverID y obtener un código; luego, deberán utilizarlo para comprar la entrada a través del sitio Deportick ( https://www.deportick.com/ )

Al mismo tiempo, quienes no son socios desde el sábado 18 de octubre desde las 14 hs, las pueden adquirir a través del sitio Deportick (https://www.deportick.com/).

Luego, deben canjearlas por entradas físicas, el miércoles 22 y jueves 23 de octubre, de 11 a 18 hs, en las boleterías norte del estadio Mario Alberto Kempes.

Además, habrá venta de entradas físicas para la parcialidad de River, el miércoles 22 y jueves 23 de octubre, de 11 a 18 hs, en las boleterías sur del estadio Mario Alberto Kempes (Córdoba Capital).

Ambas parcialidades podrán pagar con efectivo o débito las entradas que se venden en boleterías y no se venderán entradas el día del partido en el Kempes.