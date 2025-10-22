Lepra vs. River: comienza la venta de entradas para los hinchas de Independiente Rivadavia
Este miércoles comienza la venta de entradas para la semifinal de Copa Argentina en Córdoba entre la Lepra y el equipo de Gallardo. Todos los detalles.
El próximo viernes 24 de octubre, a las 22.10, Independiente Rivadavia tiene una nueva cita con la historia. El conjunto que dirige Alfredo Berti enfrentará a River Plate por una de las semifinales de la Copa Argentina, en el Estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba.
Para poder estar en este encuentro, los hinchas de la Lepra ya tendrán a disposición desde este miércoles las entradas, que comenzarán a venderse desde las 11 de la mañana.
Todos los detalles
El precio de las entradas es el siguiente:
- Popular: $50000.
- Platea Ardiles (Independiente Rivadavia y River): $85000.
- Menores Popular (hasta 11 años): $40000.
- Platea Gasparini (River): $70000.
La venta de entradas físicas para la parcialidad de Independiente Rivadavia se realizará el miércoles 22 y el jueves 23 de octubre, de 11 a 18 hs, en las boleterías sur del estadio Malvinas Argentinas en Mendoza.
Los hinchas de River, en cambio, podrán comprarlas vía web y será exclusiva para socios. El viernes 17 de octubre, desde las 14, los socios deberán ingresar a RiverID y obtener un código; luego, deberán utilizarlo para comprar la entrada a través del sitio Deportick (https://www.deportick.com/)
Al mismo tiempo, quienes no son socios desde el sábado 18 de octubre desde las 14 hs, las pueden adquirir a través del sitio Deportick (https://www.deportick.com/).
Luego, deben canjearlas por entradas físicas, el miércoles 22 y jueves 23 de octubre, de 11 a 18 hs, en las boleterías norte del estadio Mario Alberto Kempes.
Además, habrá venta de entradas físicas para la parcialidad de River, el miércoles 22 y jueves 23 de octubre, de 11 a 18 hs, en las boleterías sur del estadio Mario Alberto Kempes (Córdoba Capital).
Ambas parcialidades podrán pagar con efectivo o débito las entradas que se venden en boleterías y no se venderán entradas el día del partido en el Kempes.