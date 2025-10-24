Franco Colapinto sacó chapa y la Fórmula 1 lo bancó fuerte: "La historia no la escriben los cobardes"

En la previa del Gran Premio de México, Franco Colapinto volvió a referirse a la polémica maniobra de Austin.

En la previa del GP de México, el argentino habló sobre su decisión de adelantar a Gasly.

La Fórmula 1 continúa su gira americana y este fin de semana se disputa el Gran Premio de México, una cita especial para Franco Colapinto, que volverá a sentir el apoyo del público latinoamericano, esta vez como piloto de Alpine. El argentino busca sumar sus primeros puntos del año, mientras el equipo francés define su continuidad para la próxima temporada.

La polémica del sobrepaso a Gasly sigue resonando El tema no está para nada cerrado: aún se comenta el sobrepaso de Colapinto a Pierre Gasly durante el Gran Premio de Austin, una maniobra que fue contraria a la orden del equipo de mantener posiciones. Si bien ambos pilotos aclararon que el tema quedó atrás, el argentino sigue pensando que hizo lo correcto al adelantar a su compañero.

colapinto gasly f1 El sobrepaso de Franco Colapinto a Pierre Gasly en Austin sigue siendo tema de debate. Captura de video La polémica volvió a tomar fuerza cuando la cuenta oficial de la Fórmula 1 publicó un video en Instagram comparando su acción con la de Carlos Reutemann en el Gran Premio de Brasil de 1981, cuando el histórico piloto argentino desobedeció la orden de ceder el triunfo a Alan Jones.

La fuerte frase de Franco Colapinto Colapinto reaccionó a la comparación con orgullo. “Sí, me la contaron… La vi mil veces. Está por todos lados”, indicó el piloto de Pilar. Pero luego dejó una frase que rápidamente se viralizó: “Lo tengo como un gran ídolo a Lole y no me comparo con él. Son situaciones diferentes. La realidad es que la historia no la escriben los cobardes. Estoy contento de estar en la Fórmula 1 y poniendo todo, metiéndole huevo y garra para conseguir lo que quiero”.

El video de Franco Colapinto que publicó la cuenta oficial de la F1 en la previa del GP de México El video de Franco Colapinto que publicó la cuenta oficial de la F1 en la previa del GP de México Colapinto cerró su reflexión con palabras de identidad y pasión. “Siempre lo voy a seguir haciendo. Cuando estoy compitiendo contra otros soy uno de los que va al frente y eso me diferencia, nos diferencia a los argentinos. Estoy feliz de ser argentino, de ver la pasión que le ponen los argentinos y los latinoamericanos al deporte”, afirmó.