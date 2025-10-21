La buena noticia en Independiente Rivadavia para el partido del año ante River

Alfredo Berti tiene en mente el equipo para enfrentar a River el viernes.

La cuenta regresiva para el trascendental choque entre Independiente Rivadavia y River, correspondiente a las semifinales de la Copa Argentina, trajo este martes buenas noticias por el lado del equipo mendocino, que se prepara para afrontar uno de los encuentros más importantes de su historia.

Luego de la dura caída ante Banfield, en donde el equipo volvió a estar muy lejos del nivel esperado y perdió otra posibilidad de cortar la racha de seis partidos sin victorias, la Lepra ya está enfocada en el compromiso del viernes a las 22.10 en el estadio Mario Kempes de Córdoba.

G3ahgeuW0AAHI-8 El plantel de Independiente Rivadavia trabajó este martes en la Ciudad Deportiva. Prensa Independiente Rivadavia De cara al encuentro ante el conjunto que dirige Marcelo Gallardo, Alfredo Berti prepara la formación titular que contará con varios regresos importantes y de peso para afrontar un partido que seguramente necesitará de este tipo de futbolistas.

La buena noticia en Independiente Rivadavia El plantel del Azul del Parque entrenó este martes por la mañana en la Ciudad Deportiva y Berti ya diagrama el equipo que saldrá a jugar contra River, que contará con la vuelta de tres futbolistas que no estuvieron ante Banfield por diferentes motivos.

independiente lepra banfield sebastian villa en palco (15) Sebastián Villa no estuvo ante Banfield por suspensión y el equipo lo extrañó. Alf Ponce Mercado / MDZ Se trata del defensor Iván Villalba, quien ya está recuperado de una molestia muscular, y del mediocampista Tomás Bottari y el delantero Sebastián Villa, quienes se ausentaron el sábado por estar sancionados. Los tres volverán al equipo para jugar el partido del año en un estadio que el Parque trae muy buenos recuerdos.