La buena noticia en Independiente Rivadavia para el partido del año ante River
A sólo tres días del encuentro de semifinales de Copa Argentina, Alfredo Berti recupera jugadores clave.
La cuenta regresiva para el trascendental choque entre Independiente Rivadavia y River, correspondiente a las semifinales de la Copa Argentina, trajo este martes buenas noticias por el lado del equipo mendocino, que se prepara para afrontar uno de los encuentros más importantes de su historia.
Luego de la dura caída ante Banfield, en donde el equipo volvió a estar muy lejos del nivel esperado y perdió otra posibilidad de cortar la racha de seis partidos sin victorias, la Lepra ya está enfocada en el compromiso del viernes a las 22.10 en el estadio Mario Kempes de Córdoba.
Te Podría Interesar
De cara al encuentro ante el conjunto que dirige Marcelo Gallardo, Alfredo Berti prepara la formación titular que contará con varios regresos importantes y de peso para afrontar un partido que seguramente necesitará de este tipo de futbolistas.
La buena noticia en Independiente Rivadavia
El plantel del Azul del Parque entrenó este martes por la mañana en la Ciudad Deportiva y Berti ya diagrama el equipo que saldrá a jugar contra River, que contará con la vuelta de tres futbolistas que no estuvieron ante Banfield por diferentes motivos.
Se trata del defensor Iván Villalba, quien ya está recuperado de una molestia muscular, y del mediocampista Tomás Bottari y el delantero Sebastián Villa, quienes se ausentaron el sábado por estar sancionados. Los tres volverán al equipo para jugar el partido del año en un estadio que el Parque trae muy buenos recuerdos.
El plantel volverá entrenar este miércoles en el complejo ubicado en calle Terrada, mientras que el jueves lo hará en el Bautista Gargantini antes de viajar rumbo a la provincia de Córdoba.