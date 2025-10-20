Independiente Rivadavia vs. River: quién llega mejor a la semifinal de Copa Argentina

Independiente Rivadavia y River Plate se juegan el semestre el próximo viernes en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba , desde las 22.10, en el encuentro que los tendrá cara a cara por un lugar en la final de la Copa Argentina .

Es que a esta altura del año los dos están muy lejos de las expectativas generadas en el torneo local y, en el caso del Millonario , de los objetivos propuestos a nivel internacional.

Por ello es que este encuentro será fundamental para ambos, más allá, lógicamente, de lo que significa llegar a la final de cualquier campeonato.

Independiente Rivadavia , después de una gran campaña en el Apertura, apostó todo a la continuidad de Sebastián Villa y al regreso de Alex Arce . Lo consiguió y por eso ilusionó a sus hinchas. Con los dos delanteros extranjeros como grandes figuras, divisó a lo lejos un semestre exitoso, pero no lo está consiguiendo.

La Copa Argentina lo ilusiona en medio de una crisis futbolística en el Clausura, que lo tiene antepenúltimo en la tabla de la Zona A.

Independiente Rivadavia llega al partido con River tras una dura e inesperada derrota ante Banfield 2 a 1 en el Bautista Gargantini. Hace 6 partidos que no gana y el nivel del equipo no genera expectativas y sólo parece depender del colombiano Villa para generar algún tipo de ilusión.

El último triunfo de la Lepra fue por los cuartos de final de la Copa Argentina ante Tigre, 3 a 1, en Rosario. Desde ese día, fueron 4 empates y 2 derrotas.

River Plate, en busca de su mejor versión

El último triunfo en el Clausura, este fin de semana ante Talleres en Córdoba, acomodó algo las cosas en el Millonario, que venía de cuatro derrotas consecutivas en el torneo local (Atlético Tucumán, Riestra, Rosario Central y Sarmiento) y de la eliminación de la Copa Libertadores ante Palmeiras.

Lejos del nivel futbolístico esperado, apuesta todo a ganar la Copa Argentina para sumar una estrella y para no quedarse sin la Copa Libertadores 2026.

El triunfo frente a Racing por los cuartos de la Copa Argentina fue uno de los resultados más importantes de un año discreto del conjunto de Marcelo Gallardo.

En este contexto, "¿quién llega mejor al partido?" es la gran pregunta. A pesar del presente, uno de los dos saldrá victorioso. ¿Será la Lepra?