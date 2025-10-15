Quiénes son los árbitros para los partidos del Tomba y de la Lepra y dos datos particulares

Este fin de semana Godoy Cruz e Independiente Rivadavia se juegan el semestre. Ya no tienen margen de error. Quiénes serán los árbitros de sus partidos.

Tras igualar en el clásico 0 a 0, este fin de semana Godoy Cruz e Independiente Rivadavia se juegan gran parte del semestre. A lo lejos, el Tomba y la Lepra ven llegar el último tren que los puede llevar a sus respectivos objetivos. Los dos mendocinos del Torneo Clausura ya no tienen margen de error.

El equipo que dirige Walter Ribonetto, de un presente complicadísimo por el descenso, enfrentará al duro Lanús, que es uno de los animadores de la Zona A del campeonato. A pesar de seguir en carrera en la Sudamericana (está en semifinales) es escolta de Riestra en el certamen local.

El encuentro se jugará el próximo viernes a las 21.15 en el estadio Nestor Díaz Pérez y el árbitro del encuentro será Pablo Giménez. Con una particularidad: será la primera vez que el juez de 42 años nacido justamente en Lanús dirija al Tomba. Lo ha hecho en muchas oportunidades con el resto de los mendocinos, pero será la primera vez con el Expreso. Fue árbitro en 14 partidos de Gimnasia, en 8 de Independiente Rivadavia y en 4 de Maipú.

El equipo completo será el siguiente:

Árbitro: Pablo Giménez

Árbitro asistente 1: Adrián Delbarba

Árbitro asistente 2: Uriel García Leri

Cuarto árbitro: Juan Pafundi

VAR: Gastón Monsón Brizuela

AVAR: Javier Uziga La Lepra, en tanto, jugará el próximo sábado a las 15.45 en el Bautista Gargantini frente a Banfield. El equipo de Alfredo Berti necesita ganar para acercarse a los puestos de clasificación y para seguir luchando por meterse a la Sudamericana 2026.