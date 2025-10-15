Quiénes son los árbitros para los partidos del Tomba y de la Lepra y dos datos particulares
Este fin de semana Godoy Cruz e Independiente Rivadavia se juegan el semestre. Ya no tienen margen de error. Quiénes serán los árbitros de sus partidos.
Tras igualar en el clásico 0 a 0, este fin de semana Godoy Cruz e Independiente Rivadavia se juegan gran parte del semestre. A lo lejos, el Tomba y la Lepra ven llegar el último tren que los puede llevar a sus respectivos objetivos. Los dos mendocinos del Torneo Clausura ya no tienen margen de error.
El equipo que dirige Walter Ribonetto, de un presente complicadísimo por el descenso, enfrentará al duro Lanús, que es uno de los animadores de la Zona A del campeonato. A pesar de seguir en carrera en la Sudamericana (está en semifinales) es escolta de Riestra en el certamen local.
Te Podría Interesar
El encuentro se jugará el próximo viernes a las 21.15 en el estadio Nestor Díaz Pérez y el árbitro del encuentro será Pablo Giménez. Con una particularidad: será la primera vez que el juez de 42 años nacido justamente en Lanús dirija al Tomba. Lo ha hecho en muchas oportunidades con el resto de los mendocinos, pero será la primera vez con el Expreso. Fue árbitro en 14 partidos de Gimnasia, en 8 de Independiente Rivadavia y en 4 de Maipú.
El equipo completo será el siguiente:
- Árbitro: Pablo Giménez
- Árbitro asistente 1: Adrián Delbarba
- Árbitro asistente 2: Uriel García Leri
- Cuarto árbitro: Juan Pafundi
- VAR: Gastón Monsón Brizuela
- AVAR: Javier Uziga
La Lepra, en tanto, jugará el próximo sábado a las 15.45 en el Bautista Gargantini frente a Banfield. El equipo de Alfredo Berti necesita ganar para acercarse a los puestos de clasificación y para seguir luchando por meterse a la Sudamericana 2026.
El árbitro del encuentro será Yael Falcón Pérez. El bonaerense de 37 años ya dirigió al Azul en 5 oportunidades: un triunfo, dos empates y dos derrotas. De esos cinco partidos, uno sólo fue en Primera y fue justamente ante el Taladro, en la derrota 0-2 de la Lepra en el Florencio Sola, en septiembre del 2024.
El equipo completo será el siguiente:
- Árbitro: Yael Falcón Pérez
- Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
- Árbitro asistente 2: Gisella Bosso
- Cuarto árbitro: Carlos Córdoba
- VAR: Fabrizio Llobet
- AVAR: Eduardo Lucero