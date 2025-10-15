¿Guardarán lo mejor? El calendario que deberán afrontar Racing y Flamengo antes del cruce por Libertadores

A falta de una semana y media para el cruce de semifinales, Racing y Flamengo tendrán que jugar varios partidos. ¿Guardarán jugadores Costas y Filipe Luis?

Racing y Flamengo de Brasil se enfrentarán en las próximas semanas, en la serie correspondiente a las semifinales de la Copa Libertadores. De cara a estos cruces, el factor físico puede ser decisivo para inclinar la balanza a favor de alguno de estos dos equipos, que sueñan con terminar el año obteniendo el campeonato de clubes más importante de América.

Flamengo disputará más partidos que Racing previo al cruce por Libertadores En este sentido, Racing parece tener una pequeña ventaja, ya que el Flamengo se enfrentará este miércoles con el Botafogo y el domingo 19, tres días antes del partido de ida, con el Palmeiras, en un duelo que podría ser clave en la lucha por el título en el Brasileirao. Incluso, tiene un partido frente a Fortaleza entre el encuentro de ida y el de vuelta con los de Avellaneda, aunque en aquella ocasión lo más probable es que finalmente juegue con suplentes.

festejo gol flamengo mundial de clubes.png Flamengo jugará cinco partidos en las próximas dos semanas. Racing, por su parte, recibirá este viernes recibirá a Aldosivi de Mar del Plata cinco días antes del partido de ida. Sin embargo, el director técnico Gustavo Costas aclaró que jugará con un equipo totalmente alternativo, con el objetivo de prevenir lesiones.

Las lesiones, el gran problema que tiene Costas en Racing Esto tiene más sentido todavía si se tiene en cuenta la impresionante cantidad de lesiones que sufrieron los jugadores de la Academia en las últimas semanas. Solo por dar un ejemplo, el lunes pasado ante Independiente Rivadavia de Mendoza el defensor Franco Pardo sufrió un desgarro y podría perderse lo que resta del año, mientras que Elías Torres hizo un mal movimiento y terminó con rotura en el ligamento anterior cruzado de su rodilla derecha.

Pero las desgracias con las lesiones no terminan ahí para Racing. En el siguiente partido, el lateral izquierdo Gabriel Rojas, que es una de las piezas claves del equipo, sufrió una lesión muscular y está casi descartado para la ida. A su vez, el arquero Gabriel Arias y el mediocampista Alan Forneris también se lesionaron y estarán varias semanas afuera.