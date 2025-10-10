Atento, Racing: Conmebol analiza cambiar la sede de la final de la Copa Libertadores 2025

Aseguran que la Conmebol evalúa alternativas debido a la inestabilidad política que atraviesa Perú tras la salida de Dina Boluarte.

La final está programada para el 29 de noviembre en el Estadio Monumental de Lima.

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) analiza la posibilidad de modificar la sede de la final de la Copa Libertadores 2025, programada para el 29 de noviembre en el Estadio Monumental de Lima entre los ganadores de las semifinales Racing-Flamengo y Liga de Quito-San Pablo, ante la compleja situación política que atraviesa Perú.

Según informó el medio local RPP Noticias, el organismo que preside Alejandro Domínguez evalúa escenarios alternativos tras la vacancia presidencial de Dina Boluarte y la asunción de José Jerí como nuevo mandatario, un contexto que generó inestabilidad institucional y preocupación por la seguridad del evento deportivo más importante del continente.

rpp noticias ¿La final de la Copa Libertadores cambia de sede? X Incertidumbre en Universitario y silencio de Conmebol Desde Universitario de Deportes, club propietario del Monumental, aclararon que no recibieron ninguna notificación oficial por parte de la Conmebol y que continúan trabajando bajo el cronograma previsto para albergar la final.

Sin embargo, el clima de incertidumbre crece a medida que se intensifican los rumores sobre un posible cambio de sede. La organización del partido único de la final requiere una planificación logística de gran escala, por lo que cualquier alteración en el contexto político o de seguridad puede impactar directamente en la decisión del ente sudamericano.

No sería la primera vez que Conmebol modifica la sede de una final de Libertadores por razones políticas. En 2019, la definición entre Flamengo y River Plate también debió cambiar de escenario: originalmente iba a disputarse en Santiago de Chile, pero las protestas sociales que se desarrollaban en ese país obligaron a trasladarla al propio Estadio Monumental de Lima, donde finalmente se coronó el conjunto brasileño.