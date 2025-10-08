Racing busca un refuerzo para la semi ante Flamengo por la lesión de Torres: los 5 delanteros que le gustan a Costas

Racing buscará incorporar a un delantero tras la dura baja de Elías Torres y hay cinco candidatos que son del gusto del entrenador. ¿Quiénes son?

El pasado martes por la mañana, Racing anunció una dura noticia: Elías Torres, uno de los delanteros suplentes e indispensables para Gustavo Costas, sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, será intervenido quirúrguicamente en los próximos días y estará entre 6 y 8 meses afuera de las canchas.

Esta noticia también preocupa al entrenador pensando en el torneo Clausura, ya que no podrán reemplazarlo por ningún jugador debido a que el reglamento de la AFA estipula que no se puede incorporar a ningún futbolista luego de la fecha 11 del certamen. Sin embargo, puede incorporar para la Copa Libertadores si quiere, ya que el reglamento permite reemplazar a un jugador de la lista en caso de "enfermedad, lesiones o suspensiones el futbolista debiera permanecer inactivo por un lapso mayor de cuatro meses".

Los cinco futbolistas que le gustan a Costas para reemplazar a Elías Torres De todas maneras, el reglamento también indica que el refuerzo que incorpore la Academia debe provenir del fútbol argentino y que tiene solo 5 días para ficharlo. Es por ello que en las últimas horas surgieron 5 nombres de futbolistas que son del deseo de Gustavo Costas y que podrían llegar a Racing para reemplazar a Torres. Según informó el medio Doble Amarilla, los dos que más gustan son Ronaldo Martínez, figura de Platense, y Enzo Copetti, con pasado en el club y actualmente en Rosario Central.

Ronaldo Martínez lanzó una picante frase. Foto: Instagram @ronaldoivan Ronaldo Martínez es uno de los delanteros que podría llegar a Racing. Foto: Instagram @ronaldoivan Por su parte, los otros tres son Alexis Cuello (San Lorenzo), Sebastián Villa (Independiente Rivadavia) y Milton Giménez (Boca). Estos jugadores ya fueron buscados por Gustavo Costas en el último mercado de pases, pero estas alternativas son consideradas muy difíciles desde lo económico y lo institucional.

Es por ello que los dos que tienen grandes chances de arribar al cuadro de Avellaneda son el delantero del Calamar y el del Canalla. Ahora, si recibe el visto bueno de la Secretaría Técnica, Racing tendría vía libre para comenzar las negociaciones en las próximas horas con el objetivo de concretar el arribo del delantero y así fortalecer su plantel de cara al tramo final del torneo Clausura y la Copa Libertadores.