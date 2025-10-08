La buena noticia que recibieron los hinchas de Racing para el partido ante Banfield

Este sábado a partir de las 19, Racing visita al Taladro en el Florencio Sola y de cara a este compromiso los fanáticos recibieron una excelente noticia.

Banfield recibirá público visitante de Racing Club en el Florencio Sola tras una decisión revertida por la Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte (APreViDe), que autorizó la presencia de 5600 hinchas de la Academia pese a la sanción inicial por los incidentes ante River en la Copa Argentina.

El Ministerio de Seguridad bonaerense, a través de la APreViDe, confirmó que el partido del sábado 11 de octubre entre el Taladro y la Academia por la duodécima fecha del torneo Clausura contará con público visitante en el estadio Florencio Sola.

Racing hinchas Los hinchas de Racing podrán ir a alentar a su equipo ante Banfield en el Florencio Sola. FotoBaires El organismo explicó que la dirigencia del club de Avellaneda asumió el compromiso de reforzar la comunicación con sus simpatizantes para evitar nuevos episodios de violencia como los registrados en Rosario.

Las entradas se distribuirán entre la popular Valentín Suárez y la platea alta del estadio Florencio Sola.

APreViDe había rechazado la medida en primera instancia Aprevide había cancelado el ingreso de público visitante de Racing al Florencio Sola en el partido ante Banfield por la fecha 12 del torneo Clausura debido a los incidentes provocados por la parcialidad académica durante la derrota 1 a 0 frente a River por la Copa Argentina en el estadio Gigante de Arroyito de Rosario.