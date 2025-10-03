El duro castigo de Aprevide a los hinchas de Racing por el "comportamiento" ante River en Rosario

Luego de las bengalas que obligaron a la demora del partido en el Gigante de Arroyito, Aprevide confirmó una mala noticia para los hinchas de Racing.

La hinchada de Racing prendió bengalas en el Gigante de Arroyito y el partido se demoró 10 minutos.

La derrota de Racing ante River por los cuartos de final de la Copa Argentina trajo consecuencias inesperadas para el club de Avellaneda. Y es que después del juego de bengalas que protagonizaron sus hinchas en el Gigante de Arroyito, Aprevide se mostró inflexible y le propinó un duro castigo a la Academia.

El partido en Rosario debió pararse a los 15 minutos del segundo tiempo por cuestiones de visibilidad y la reanudación se demoró 10 minutos. En consecuencia, el ente de seguridad publicó un comunicado informando que Racing no podrá llevar visitantes en su visita a Banfield por la fecha 12 del Clausura, tal como estaba previsto.

Aprevide informó que no habrá visitante en Banfield-Racing "El Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires a través de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte -APreViDe- informa que el encuentro entre el Club Atlético Banfield y Racing Club el próximo sábado 11 de octubre contará sólo con la presencia del público local en el estadio Florencio Sola", sentenció el comunicado que salió a la luz este viernes.

Racing hinchas Racing no podrá llevar a su gente al Florencio Sola, la cancha de Banfield, en la fecha 12. FotoBaires

A continuación, Aprevide dejó bien en claro los motivos de la tajante decisión: "Si bien las autoridades y la organización tenían previsto que el partido entre Banfield y Racing por la fecha 12 del torneo tenga la presencia de ambos públicos en el estadio, se dispuso que asistirán únicamente simpatizantes de la parcialidad local, debido al comportamiento de los hinchas de Racing durante el partido por Copa Argentina este último jueves en Rosario".