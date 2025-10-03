El impactante elogio de Ángel Di María a Franco Mastantuono: "Tiene mucha más calidad que..."

Ángel Di María habló de los primeros pasos de Franco Mastantuono en el Real Madrid y si hay algo que sobró fueron halagos. Qué dijo el campeón del mundo.

Franco Mastantuono brilla en sus primeras presentaciones con el Real Madrid. Ya asentado como habitual titular, la joya de 18 años se ganó elogios de grandes personalidades que rodean al mundo del fútbol. En esta ocasión, llegó uno nuevo de una palabra más que autorizada en la historia de la Selección argentina: Ángel Di María.

De crack a crack: el elogio de Ángel Di María a Mastantuono Fideo, con un pasado más que recordado por la Casa Blanca, destacó el juego del delantero ex River en el gigante español y le dejó un tremendo halago al comienzo de su discurso: "Arrancó bien la Champions. 18 años... Creo que tiene mucha más calidad que yo, ja. La verdad que me puso muy contento", comentó el actual futbolista de Rosario Central en un diálogo exclusivo con DSports.

El campeón del mundo se mostró sorprendido por la rápida adaptación de Mastantuono en el equipo más importante del mundo: "Ya lo vi la primera fecha que había ido al banco, después jugó de titular, ahora en Champions ser titular, entenderse con los compañeros tan rápido".

Siguiendo con los elogios, el extremo de 37 años expresó: "La habilidad que tiene, esa picardía de querer encarar siempre y de querer llevarse el mundo por delante es algo muy bueno y ahí seguramente se lo van a valorizar mucho".