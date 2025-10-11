Presenta:

Racing se impuso 3-1 sobre Banfield y quedó a tiro de los puestos de playoffs

Racing ganó con los goles de Zuculini al minuto 26 y a los 60' y Balboa a los 91'. Lautaro Gómez vio la roja en Banfield y Sepúlveda descontó a los 93'.

MDZ Deportes

Racing venció a Banfield en el Florencio Sola.

Fotobaires

El gol de Zuculini para el 1-0 de Racing

El gol de Zuculini para el 1-0 de Racing

El segundo gol de Zuculini para el 2-0 de Racing

El gol de Balboa para el 3-0 de Racing

El gol de Sepúlveda para el descuento de Banfield

La expulsión de Lautaro Gómez en Banfield

El minuto de silencio en honor a Miguel Ángel Russo

El minuto a minuto de Banfield - Racing

