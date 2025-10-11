Preocupación en Racing: Gabriel Rojas salió lesionado ante Banfield y con lágrimas en los ojos

A 11 días de la ida contra Flamengo, Gabriel Rojas debió abandonar el campo en el primer tiempo por un fuerte dolor en el isquiotibial izquierdo.

A Racing se le vienen semanas clave. Rezagado en el Clausura, tiene poco margen de error en los últimos partidos de la fase regular para meterse en puestos de playoffs y acomodarse en la tabla anual pensando en el año próximo. Y dentro de 11 días, el miércoles 22 de octubre, jugará la ida de cuartos de Libertadores contra Flamengo.

En ese sentido, este sábado, en el duelo ante Banfield por la fecha 12, Gustavo Costas sumó un nuevo dolor de cabeza cuando, al minuto 27 del primer tiempo, Gabriel Rojas, tras asistir unos instantes antes a Bruno Zuculini para marcar el 1-0, pidió el cambio por un fuerte dolor en el isquiotibial de su pierna derecha.

La lesión de Gabriel Rojas en Racing La lesión de Gabriel Rojas en Racing El lateral derecho sintió una molestia y rápidamente se tumbó en el campo. Tras ser atendido durante unos minutos por el cuerpo médico blanquiceleste, finalmente abandonó el campo en el carrito y fue sustituido por Ignacio Rodríguez. Durante el interín, se fue agarrando constantemente la cabeza y los ojos se le llenaron de lágrimas, no pudiendo creer lo que le estaba pasando, estado con el que continuó luego en el banco de suplentes.

Por la reacción del futbolista, se teme con que haya sufrido una grave lesión muscular. En caso de confirmarse, Gabriel Rojas, uno de los mejores jugadores del plantel y una pieza clave en el funcionamiento del equipo, se perdería de mínimo el primer partido frente al Mengao en Rio y, en caso de llegar a la revancha en el Cilindro, no lo haría en las condiciones óptimas.