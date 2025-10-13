Sufre Costas: la extensa lista de lesionados de Racing antes de la semi con Flamengo

A nueve días del partido de ida en el Maracaná, Racing tiene varios jugadores averiados y hay dos pilares del equipo que están casi descartados.

Si bien Racing se reencontró con la victoria en el 3-1 ante Banfield y se acercó a los puestos de playoffs en la Zona A del torneo Clausura, lo cierto es que Gustavo Costas se terminó yendo preocupado y con un gran dolor de cabeza. El motivo es claro: la lesión de Gabriel Rojas, que pidió el cambio en el primer tiempo por una molestia muscular y se retiró de la cancha con lágrimas en sus ojos.

El lateral izquierdo se hará estudios para confirmarlo, pero todo indica que se trataría de un desgarro en el isquiotibial derecho que, a falta de nueve días, lo dejaría afuera de, al menos, el partido de ida ante Flamengo en el Maracaná por las semifinales de la Copa Libertadores.

El momento de la lesión de Gabriel Rojas ante Banfield La lesión de Gabriel Rojas en Racing Los otros lesionados de Racing en la previa a la semi con Flamengo La situación de las lesiones es un problema con el Racing viene lidiando hace rato producto de la seguidilla del último tiempo y se extiende a más jugadores. En ese contexto, el entrenador ya sabe que no podrá contar con Franco Pardo, otro de los titulares indiscutidos del equipo, que se perderá la serie completa contra el Mengao tras haber sufrido una lesión grado tres en el ductor proximal izquierdo.

Por otra parte, Elías Torres viene de sufrir una rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha en el encuentro ante Independiente Rivadavia y tendrá entre seis y ocho meses de recuperación, por lo que volverá a jugar recién en 2026. Sumado a todo eso, hay otros importantes futbolistas que llegarán al duelo copero entre algodones.