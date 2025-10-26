La importante noticia que recibió River relacionada a Miguel Ángel Borja

River Plate está transitando un momento muy complicado: eliminado de la Copa Argentina y de la Libertadores, sin títulos en casi dos años y sin un lugar asegurado en el máximo certamen continental, tanto el equipo como Marcelo Gallardo están en el ojo de la tormenta y los hinchas ya perdieron completamente la paciencia.

En un contexto en el que el plantel en general está siendo muy criticado, uno de los más resistidos por los fanáticos es Miguel Ángel Borja, que hace más de un año ya que viene con un muy bajo promedio goleador, suma muchas oportunidades claras falladas y es constantemente silbado por el público en el Monumental.

Borja festeja su gol ante Barracas Central. Foto: FotoBaires Borja obtuvo la ciudadanía argentina. Fotobaires Relegado en la consideración del DT y con contrato vigente hasta diciembre, no hay muchos argumentos para imaginar que le puedan renovar en el próximo mercado de pases. Sin embargo, en las últimas horas se confirmó una noticia muy importante tanto para él como para el equipo que dan una luz de esperanza para la extensión del vínculo.

Es que el Colibrí recibió la ciudadanía argentina, por lo que ya no seguirá ocupando un cupo de extranjero, un aspecto muy importante a considerar en cada ventana de fichajes. En medio de las dudas de su futuro en el Millonario, si bien esto no le asegura su continuidad, lo deja en una posición mucho más favorable, ya que no necesitarán deshacerse de él para incorporar jugadores foráneos.