El Diablito Echeverri sueña con volver a River: ¿hay chances de que regrese en 2026?

Luego del sugestivo posteo que ilusionó a los hinchas, trascendió que Claudio Echeverri tendría decidido volver a River en el corto plazo. ¿Es factible?

El posteo bomba de Claudio Echeverri tomó por sorpresa al mundo River. Luego de no ingresar en la victoria de Bayer Leverkusen por la Copa de Alemania, el argentino publicó una sugerente historia en su cuenta de Instagram que ilusionó a los hinchas en vistas a un eventual regreso al club mucho tiempo antes de lo esperado.

El volante ofensivo, con muy poca continuidad en el equipo alemán, subió una foto en blanco y negro en la que se lo ve festejando un gol en el Monumental besándose el escudo del Millonario, acompañado por un reloj de arena y un corazón. Sin decir una sola palabra, los emojis dijeron todo y fueron una clara señal de lo que se terminó confirmando horas más tarde.

El sugestivo posteo de Echeverri que ilusionó a los hinchas de River echeverri instagram Claudio Echeverri subió una historia que confirmó los rumores de su regreso a River. Instagram @claudioecheverri_ Es que Echeverri, incómodo con su presente actual y ante la falta de minutos, ya le expresó a su entorno el deseo de volver a vestir los colores de River en el corto plazo. Su pase pertenece al Manchester City y la única forma de sacarlo sería mediante un préstamo, pero eso no quiere decir que sea una operación sencilla, sino que justamente lo contrario.

Qué chances hay de que el Diablito vuelva al Millonario en 2026 La cesión del chaqueño de 19 años en Bayer Leverkusen termina a mediados de 2026 y, si bien se puede hacer el intento de cortarlo antes, el equipo inglés tiene intenciones de que continúe fogueándose en el fútbol europeo. Claro, este panorama dificultaría un posible retorno a la Banda en el futuro cercano.