El mensaje bíblico de Maravilla Martínez tras la derrota de Racing en la final ante Estudiantes: "Los planes de Dios son..."

El delantero de Racing Adrián "Maravilla" Martínez realizó un emotivo posteo en redes sociales luego de la derrota en penales por 5-4 ante Estudiantes de La Plata , tras igualar 1-1 en 120 minutos, correspondiente a la final del Torneo Clausura 2025.

Si bien el atacante de 33 años logró abrir el marcador para la Academia a los 36 minutos del complemento y acercó a su equipo al título, la igualdad a los 48’ del mismo periodo de Guido Carrillo para el Pincha obligó al duelo a definirse desde los doce pasos.

Allí, el defensor central Franco Pardo falló el último remate desde el punto penal y los comandados por Eduardo Domínguez se consagraron campeones del certamen local. Edwin Cetré había fallado previamente para el cuadro platense, al igual que Gastón Martirena para los de Avellaneda.

Ante esto, Maravilla realizó una publicación a través de su cuenta oficial de Instagram en la que se mostró reflexivo y agradecido por el apoyo de los hinchas de Racing, tanto a los que presenciaron el encuentro desde el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero como los que lo hicieron desde sus domicilios.

“¡Los Planes de Dios fueron, son y serán siempre perfectos!”, comenzó la descripción del posteo que contó con un carrusel de ocho imágenes del cotejo del pasado sábado.

“Falto muy poco para lograrlo, pero se dejó todo lo que teníamos en la cancha gracias a todos los compañeros por el compromiso de querer lograr los objetivos siempre”, continuó el sentido mensaje. En la misma línea, el cuadro albiceleste estuvo cerca de alzarse con el título y asegurar su presencia en la próxima Copa Libertadores. No obstante, la derrota lo obligó a disputar la Sudamericana 2026.

Asimismo, el escrito concluyó: “Gracias a la familia por estar siempre haciendo el aguante y al hincha que de donde puede siempre está apoyando. Gracias y seguiremos intentando siempre ”.

Por último, el goleador del conjunto comandado por Gustavo Costas señaló el versículo: 2 Corintios 4: 8-9 de la Biblia. Dicha cita exclama: “estando atribulados en todo, mas no angustiados; en apuros, mas no desesperamos; Perseguidos, mas no desamparados; abatidos, mas no perecemos".

Fuente: NA