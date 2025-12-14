La fuerte frase de Gustavo Costas tras el error de Rojas que terminó en gol de Estudiantes: "Es un..."
El entrenador de Racing, Gustavo Costas, explotó tras el empate agónico del Pincha en la final, que terminó siendo decisivo.
Racing tenía el título al alcance de la mano. El partido se consumía, la ventaja mínima parecía suficiente y el festejo estaba cada vez más cerca, hasta que una acción puntual alteró por completo el desenlace de la final ante Estudiantes de La Plata.
Gabriel Rojas llegó tarde, se llevó puesto a un rival y le concedió al “Pincha” una última oportunidad. Desde el banco, Gustavo Costas reaccionó de inmediato y, en caliente, se lo escuchó lanzar una frase que reflejó toda su bronca: "Es un pelotudo", anticipando lo que estaba a punto de suceder.
Te Podría Interesar
Leandro “El Principito” Sosa ejecutó el tiro libre con precisión, lanzó un centro perfecto y Guido Carrillo se impuso entre los centrales para marcar el 1-1 a los 93 minutos. El estadio enmudeció, Rojas se tomó la cabeza al comprender su error y Costas explotó, consciente de que ese gol podía cambiarlo todo.
El gol que desató la furia de Gustavo Costas
El empate agónico no solo significó un golpe anímico para Racing, sino que también se transformó en un punto de inflexión en la final. El tanto de Carrillo terminó empujando el partido a la definición por penales, donde Estudiantes fue más efectivo y se encaminó al título del Torneo Clausura 2025.
Un cierre cargado de frustración
Tras la derrota en el estadio Madre de Ciudades, Gustavo Costas optó por un mensaje breve y sin preguntas en la conferencia de prensa. Visiblemente afectado, resumió su dolor con una frase contundente: “Me duele muchísimo perder este título teniéndolo tan cerca”, en referencia a una final que también dejó a la Academia sin clasificación a la Copa Libertadores.
Pese al golpe, el entrenador valoró el esfuerzo del plantel y sostuvo: “Agradecer a este grupo que dejó todo como en todos los partidos. Hasta pienso que merecimos ganar, pero el fútbol es así y no lo supimos mantener”.
Autocrítica, reconocimiento y un mensaje final
Costas también descartó que el aspecto físico haya sido determinante: “No nos llevaron por delante; hicimos un buen partido. No tuvimos tantas chances, pero ellos tampoco nos generaron mucho”, y destacó el compromiso de sus jugadores durante toda la temporada: “Jugaron desgarrados, con operaciones… dieron todo, dejaron todo y pienso que merecíamos un poco más como grupo”.
Dentro de la decepción, el DT reconoció al rival: “Felicitar a Estudiantes por el logro. Es un excelente equipo. Recibieron muchos golpes e igual se levantaron”, y antes de retirarse dejó un mensaje para los hinchas: “Agradezco a toda la gente de Racing, por lo que alentaron. De corazón, hay que seguir adelante”.
La frase final sintetizó su estado de ánimo tras una final que se escapó en el último suspiro: “Yo dije que venía a ganar y no a competir… me quedo en deuda”.