Con el Trofeo de Campeones confirmado, todas las finales que podría jugar Estudiantes en el corto plazo

Por la consagración en el Clausura, Estudiantes se ganó el derecho a disputar varias finales y podría sumar hasta cuatro títulos más a sus vitrinas. Los detalles.

La temporada 2025 del fútbol argentino ya tiene su broche de oro: Estudiantes, flamante campeón del Torneo Clausura, enfrentará a Platense, ganador del Apertura, en el Trofeo de Campeones. El Pincha se ganó ese lugar tras vencer a Racing por penales en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero, resultado que le permitió alcanzar la 18ª estrella de su historia y sellar, además, la clasificación a la próxima Copa Libertadores.

Estudiantes definirá el Trofeo de Campeones con Platense: cuándo se jugará Más allá del festejo reciente, el año todavía no terminó para el equipo de Eduardo Domínguez. El próximo fin de semana tendrá un nuevo partido decisivo, cuando vuelva a jugar una final frente al Calamar, esta vez con un título más en juego. El match se disputará el sábado 20 de diciembre en el Estadio Único de San Nicolás, con horario todavía a confirmar por la AFA.

Los otros tres títulos que podría sumar el Pincha en 2026 Pero la importancia de este cruce no se limita a la copa en sí. Es que el vencedor de dicho encuentro se ganará el derecho a disputar otras dos finales durante 2026. Por un lado, la Supercopa Argentina, ante Independiente Rivadavia, campeón de la Copa Argentina; por el otro, la Supercopa Internacional, frente a Rosario Central, que terminó como líder de la tabla anual. Ninguna de estas definiciones tiene fecha confirmada hasta el momento y lo único que sabe es que, a priori, serían durante el primer semestre del año que viene.

No obstante, quienes se queden con esas finales también accederán a una competencia nueva e inédita: la Recopa de los Campeones, que tendrá su primera edición en 2026 y reunirá a los ganadores de la Copa Argentina, la Supercopa Argentina y la Supercopa Internacional en una especie de triangular que definirá al campeón.