El mensaje de Chiqui Tapia a Estudiantes por su consagración en el Clausura que se volvió tendencia en redes

Luego de ser partícipe de la premiación con la entrega de medallas, Claudio Tapia publicó un posteo en honor a Estudiantes que no tardó en viralizarse y explotó en X.

Estudiantes gritó campeón del Torneo Clausura después de una final infartante ante Racing que se definió por penales. De la mano con el festejo, la atención también se posó en Claudio Tapia y en su reacción tras semanas máxima tensión entre la AFA y la dirigencia del Pincha, con Juan Sebastián Verón a la cabeza.

El conflicto venía caliente desde hacía tiempo y terminó de estallar luego de la decisión de proclamar campeón a Rosario Central de la tabla anual y del recordado pasillo de espaldas en el Gigante de Arroyito. Ese episodio generó un quiebre entre la casa madre del fútbol argentino y el León y decantó en severas sanciones para el plantel albirrojo y una imposibilidad de que la Brujita ejerza su cargo como presidente por un periodo de seis meses (por esa razón observó la final desde la popular junto a los hinchas).

Pese a la incertidumbre y el morbo que había en la previa, Chiqui Tapia, que fue recibido entre silbidos y algunos cantos en su contra, hizo a un lado las diferencias y le colgó las medallas de campeón a la delegación de Estudiantes tal como indica el protocolo, aunque eso no evitó que Eduardo Domínguez le esquivara la mirada cuando llegó su turno de ser premiado.

El posteo de Tapia dedicado a Estudiantes que se volvió tendencia en X Ya con las revoluciones más bajas, el presidente de la AFA se expresó en redes sociales y, sin mencionar a Verón, felicitó al club platense y a su gente por la obtención de un nuevo título. “Felicitaciones al plantel, a la Comisión Directiva, a Eduardo Domínguez junto a su cuerpo técnico y los colaboradores de Estudiantes por la consagración del Torneo Clausura 2025. Saludos a todos los hinchas y socios del Pincha.”, escribió, junto a una foto del equipo con la copa.

Felicitaciones al plantel, a la Comisión Directiva, a Eduardo Domínguez junto a su cuerpo técnico y los colaboradores de @EdelpOficial por la consagración del Torneo Clausura 2025.



Saludos a todos los hinchas y socios del Pincha. pic.twitter.com/UCqU0eHKbg — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) December 14, 2025 Claro, al ser una de las palabras más esperadas luego de lo acontecido, el posteo de Tapia se viralizó rápidamente y explotó en X: ya superó las 420 mil visualizaciones habiendo publicado el mensaje pasadas la 1 de la madrugada. A su vez, cuenta con más de 1.600 comentarios, 300 reposteos y 4 mil likes.