Claudio Tapia apuntó al Gobierno por la universidad de la AFA: "Una nueva embestida contra la educación"

Mediante el Ministerio de Capital Humano , se informó que "la denominada Universidad de la Asociación del Fútbol Argentino (UNAFA) no es una institución universitaria legalmente habilitada en la República Argentina", por lo que la Subsecretaría de Políticas Universitarias intimó a la AFA "a suspender de forma inmediata toda promoción o publicidad vinculada a la supuesta casa de estudios superiores y a su oferta académica".

"Asimismo, la entidad deberá presentar el descargo correspondiente en un plazo de cinco días hábiles", recalcaron desde el Ejecutivo, en un documento que accedió MDZ . "Se constató que la Asociación del Fútbol Argentino está publicitando carreras de grado y de posgrado en medios de comunicación, redes sociales y en una página web recientemente creada, sin reconocimiento oficial, autorización ministerial ni acreditación correspondiente", advirtieron.

Ante esta denuncia, la AFA emitió un duro comunicado contra la gestión libertaria. En el escrito señalan que “el centro de estudios UNAFA es un proyecto recientemente lanzado con el objetivo de formar y capacitar a todo aquel que quiera potenciar sus conocimientos sobre el deporte que más amamos los argentinos”. Subrayaron que “en su Masterplan y en sus comunicaciones, UNAFA expresa claramente su propósito a corto, mediano y largo plazo; el aspirar a convertirse en una universidad de gestión privada reconocida oficialmente, para, en el futuro, ofrecer carreras y planes de estudio avalados por las autoridades competentes en la materia”.

Con referencia a la denuncia del Gobierno, precisaron: “A la fecha, rubricamos convenios de colaboración académica a los fines de dictar cursos (que no son de grado ni posgrado) con universidades e institutos universitarios de primer nivel nacional e internacional, quienes en cada caso son las únicas entidades habilitadas para el otorgamiento de los certificados respectivos: Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA), Universidad Nacional del Delta (UNDELTA), Instituto de la Salud, Medio Ambiente, Economía y Sociedad (ISALUD), Saint Kolbe University (SKUniversity EEUU) y el Instituto de Emprendimiento Avanzado (IEAVANZADO ESPAÑA)”.

Para "Chiqui" Tapia, se cumplen “todos los requisitos legales establecidos por la normativa actual para la etapa actual”. “Seguimos los pasos para nuestro desarrollo según lo prescripto en la ley vigente y enteramente a disposición de los requerimientos de las autoridades respectivas”, añadieron desde la AFA.

La tensión entre la AFA y el Gobierno está en su momento cúlmine. El presidente Javier Milei decidió no ir ayer a Washington, con motivo del sorteo del Mundial, prevaleciendo su enemistad con Tapia y relegando el lugar preferencial que iba a compartir con su par estadounidense Donald Trump.

Además de las denuncias por fallos arbitrales y otras medidas por supuestos favores políticos, el Gobierno arremete contra Tapia y su mano derecha, Pablo Toviggino, por otros dos andariveles.

Por un lado, el titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Daniel Vitolo, confirmó que el organismo detectó “inconsistencias contables” por US$111 millones.

“Hace ocho años que la AFA tiene inconsistencias contables. Celebraron una asamblea sin avisarnos fuera de nuestra jurisdicción. Podemos no aprobar los estados contables, por lo que la AFA tiene ocho años de estados contables sin aprobar", dijo.

Hay pagos a los jugadores, gastos de hotel, aportes y subsidios a la FIFA y la Conmebol por US$12 millones. Si tomamos en valor pesos a las inconsistencias encontradas por nosotros, y lo llevamos a dólares de aquel momento y el actual, la AFA tiene que explicar gastos por US$111 millones. Tenemos que saber en qué se gastó ese dinero. La Superliga Profesional del Fútbol Argentino [una asociación civil vinculada a la AFA constituida en 2017], tiene que explicar el gasto de US$348 millones”.

Por su parte, la Casa Rosada avanza en su denuncia contra la firma Sur Finanzas, propiedad del empresario Ariel Vallejo, vinculado a Tapia, por presunto lavado de activos y por maniobras de evasión que podrían alcanzar los $3.327.267.047.