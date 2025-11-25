El Gobierno denunció al financista cercano al "Chiqui" Tapia por lavado de dinero y evasión en plena tensión con la AFA

En medio de los cruces con la AFA por el título otorgado a Rosario Central y otras polémicas , el Gobierno, a través de la Dirección General Impositiva, presentó este martes una denuncia contra la firma Sur Finanzas, propiedad del empresario Ariel Vallejo , vinculado al presidente de la entidad, Claudio “Chiqui” Tapia , por presunto lavado de activos y por maniobras de evasión que podrían alcanzar los $3.327.267.047.

La acusación, que accedió MDZ , quedó radicada en la Fiscalía Federal 2 de Lomas de Zamora, a cargo de la doctora Cecilia Incardona .

La causa se inició en abril de 2024 y estuvo en manos de la Dirección Regional Sur. Los agentes de la DGI detectaron que Sur Finanzas recibía fondos mediante transferencias en su plataforma de billetera virtual, “operando con usuarios que, careciendo de capacidad operativa, económica o financiera para concretar movimientos de este tipo, realizaban operaciones por montos millonarios cuyo origen, en principio, sería ilícito, alcanzando un total de $818.000.000.000”.

Para el área de control tributaria, Vallejo habría evitado entre 2022 y este año el pago de más de $3.300 millones correspondientes al Impuesto al Cheque. Para el Ejecutivo, esta compañía creció exorbitantemente en los últimos cuatro años y, gracias a los contactos de Tapia, pasó a convertirse en sponsor y prestamista destacado de clubes de la primera división del fútbol argentino.

La firma investigada surgió en 2022 bajo el nombre Neblockchain SA en un departamento de Adrogué. Según el informe de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, incrementó su actividad en noviembre de 2023 como operadora de criptomonedas y billetera virtual, encargándose de procesar pagos de clientes de pequeñas compañías, mientras que en agosto de 2024, adoptó su nueva denominación: Sur Finanzas PSP SA, cuya presidenta es Graciela Beatriz Vallejo y el vice Maximiliano Ariel Vallejo.

La denuncia contra el financista cercano al Chiqui Tapia

En este último año y medio, Maximiliano fue quien levantó su perfil con fotos diversas con Tapia, incluso acordando que el torneo de la Liga Profesional se llame “Copa Sur Finanzas”, además de ser auspiciante de Racing, Barracas Central (club de Tapia) y Banfield, Platense, Atlanta y Deportivo Morón. También ayudó con préstamos para San Lorenzo.

A este contexto se le suma que Sur Finanza afronta una causa liderada por el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi quienes detectaron que, a través de esta empresa, circuló dinero relacionado con la presunta red de corrupción dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que dirigía Diego Spagnuolo.

La estrategia del Gobierno

El presidente Javier Milei colgó en su despacho una camiseta de Estudiantes de La Plata luego de la polémica con la AFA y Claudio 'Chiqui' Tapia.

La estrategia de la Casa Rosada apunta a llevar adelante este tipo de investigaciones. Fuentes inobjetables del Gabinete señalan que es indispensable que la Justicia avance con la causas judiciales a todo el entorno que rodea a "Chiqui" y el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, quien es uno de los dirigentes más duros contra el Gobierno y quienes critiquen a la conducción del ente regulador del fútbol argentino.

Ante este motivo, lo que plantean los libertarios es que no habrá grandes manifestaciones o acciones directas del Ejecutivo sobre la AFA. "Se buscará aportar toda la información posible ante posibles irregularidades de Tapia o sus dirigentes cercanos, como el caso de Vallejos y otros empresarios amigos", señaló una fuente con despacho en Balcarce 50.

Conocida este pensamiento, el Gobierno niega cualquier tipo de pedido de intervención contra la AFA y tampoco aseveran que piensen en retomar los proyectos que promuevan el desembarco de las sociedades anónimas en el país. "No nos vamos a meter directamente. Opinaremos y marcaremos nuestra postura sobre cómo se manejan, las irregularidades con los clubes y los árbitros están a la vista. Pero es una entidad privada y no vamos a interferir", subrayó un funcionario, con diálogo diario con Milei, quien dejó mostrar este martes una camiseta de Estudiantes, cuyo plantel se reveló contra la AFA y se puso de espaldas contra el plantel del equipo rosarino, en su despacho cuando recibió al canciller de Israel.

De esta manera, el Gobierno mantendrá esta doble postura: criticar la conducción de Tapia y enviar información a la justicia por supuestos vínculos ilícitos de Tapia o sus aliados, pero no mostrarse como "interesados" en querer destituir o desestabilizar el actual mandato de AFA.