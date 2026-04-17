Escándalo en la AFA: un fiscal de Santiago del Estero pidió detener a Claudio Tapia y Pablo Toviggino

Un fiscal federal de Santiago del Estero solicitó la detención del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, y la del tesorero de la entidad, Pablo Toviggino por presunto lavado de dinero.

Según información de fuentes vinculadas a la causa, se trata de un expediente que se inició en la provincia norteña en diciembre pasado y el que solicitó las detenciones fue el fiscal Pedro Simón, quien pidió también otras indagatorias.

Se trata de más de 24 personas del entorno de Tapia y Toviggino, entre las que se encuentran los dueños de mansión de la localidad bonaerense de Pilar de que está bajo investigación judicial, el monotributista Luciano Pantano y su madre, Ana Conte, quien está jubilada.

En tanto, dentro de la investigación también estaría involucrada una empresa contratada por la AFA para que recaude su dinero en el exterior, la cual habría desviado dinero a sociedades constituidas en Estados Unidos que no tienen empleados, ni registran actividad comercial.

El fiscal santiagueño pidió allanamientos, peritajes y la inhibición general de bienes de ambos. Su investigación tiene relación con allegados a Toviggino en Santiago del Estero, que se sospecha serían parte de maniobras de lavado de dinero con fondos provenientes de la Asociación del Fútbol Argentino. La decisión sobre estos planteos deberá tomarla el juez de Tucumán Guillermo Díaz.

Según explicaron fuentes judiciales, habría 35 propiedades en esa provincia a nombre de sociedades que aparecen vinculadas a Toviggino y sus allegados.

El tesorero y Tapia ya están bajo investigación en otra causa que se tramita en Campana, a cargo del juez federal Adrián González Charvay. Precisamente la Cámara Federal de Casación debe resolver si esta pesquisa vuelve al ámbito de la ciudad de Buenos Aires o permanece en este juzgado.

Ahora se suma la acusación de Santiago del Estero vinculada según el dictamen fiscal a estancias, casas y lotes, además de vehículos registrados a nombre de distintas sociedades, participaciones en empresas e inversiones financieras como plazos fijos, acciones y operaciones con dólar MEP. El fiscal reclamó las detenciones porque sostiene que hay riesgo de fuga ante la estructura montada para cometer los delitos.

Cuáles son los cargos que se les imputan

Según la imputación, Tapia, en su carácter de presidente de la AFA, habría permitido maniobras en la administración de fondos mediante transferencias hacia empresas vinculadas a Toviggino. Entre ellas se menciona Real Central SRL del presunto testaferro Luciano Pantano y dueña de la casaquinta de Pilar valuada en 17 millones de dólares.

También aparecen otras firmas que, según el fiscal, integran una red societaria y se nombra a TourProdEnter, del empresario Javier Faroni, por facturas que emitió a empresas relacionadas con el tesorero. Esta última es ya investigada en la causa que tramita en la localidad bonaerense de Campana. El expediente de Santiago del Estero se inició el 8 de diciembre de 2025 a partir de una denuncia que llegó por correo electrónico a la fiscalía.