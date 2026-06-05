El Indio Solari y el kirchnerismo: una relación que vuelve a escena tras su muerte

Máximo Kirchner fue el primer dirigente político que llegó a la casa del Indio Solari en Parque Leloir. El dato no pertenece solo al terreno de la intimidad. En la política argentina, los gestos casi nunca son inocentes. Menos cuando involucran a Cristina Fernández de Kirchner , al hijo de la expresidenta y a uno de los símbolos culturales más potentes de las últimas décadas.

La relación del Indio Solari con el kirchnerismo no nació ahora. Tampoco necesita traducción. Es de larga data, con diálogo directo, apoyo explícito y una afinidad política que el músico no se ocupó de disimular. Solari ha dicho que respalda al kirchnerismo y al peronismo porque, según su mirada, durante esos gobiernos “la gente vivía mejor” y porque “del otro lado” ve “un peligro muy grande”. Esa definición fue formulada en una entrevista con La Garganta Poderosa y retomada por distintos medios.

Ese respaldo tiene un elemento central: Cristina . Solari mantuvo una relación directa con la expresidenta y defendió su figura aun en los momentos de mayor presión judicial y política . No lo hizo desde la distancia cómoda del artista que opina cada tanto. Lo hizo con una posición clara frente a la causa Vialidad, frente a la Justicia y frente a los medios que, según su lectura, construyeron parte del clima social contra Cristina Kirchner.

El punto no es menor. El Indio no sólo respaldó a Cristina por afinidad ideológica. También cuestionó la validez política de la condena y puso bajo sospecha el funcionamiento judicial. En ese terreno, su voz se incorporó a la narrativa central del kirchnerismo: la idea de que la sentencia no puede leerse sólo como un hecho jurídico, sino como parte de una disputa de poder.

Ahí aparece la diferencia entre una simpatía política y una pertenencia simbólica. Solari no era un dirigente partidario. No ocupó cargos. No armaba listas. No negociaba bloques. Pero su palabra tiene otro peso . Habla desde una identidad cultural que atravesó generaciones, clases sociales y territorios. Para una parte de la sociedad, el Indio no representa sólo a Los Redondos o a los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. Representa una forma de mirar el poder, la calle, la marginalidad, la épica popular y la sospecha frente a las instituciones.

La visita de Máximo Kirchner a la casa del Indio Solari tras su muerte

Por eso la llegada de Máximo Kirchner a Parque Leloir funciona como una escena cargada de sentido. Máximo no fue a visitar a cualquier artista. Fue a la casa de alguien que, sin formar parte de la estructura formal del peronismo, mantiene una influencia que pocos dirigentes conservan. En tiempos de desconfianza política, el capital simbólico vale tanto como el territorial. A veces más.

La propia relación entre Solari y Máximo también tiene peso. El músico reveló que conversa con Cristina y con Máximo Kirchner. Incluso definió al hijo de la expresidenta como “un gran cuadro político” y destacó su nivel intelectual. Nunca lo escondió, sino que casi lo convirtió en campaña.

Máximo Kirchner suele moverse mejor en los espacios de confianza que en la exposición pública. El vínculo con Solari le permite mostrar otra dimensión: la de un dirigente que mantiene puentes con sectores culturales que forman parte de la memoria emocional del kirchnerismo. En esa zona, la política no se mide sólo por votos. También se mide por pertenencia.

El detrás de la foto de Cristina Kirchner y el Indio Solari

Cristina entendió hace tiempo ese lenguaje. Por eso la foto con el Indio Solari no puede leerse como una imagen más. Cuando se difundió una escena íntima entre la expresidenta, el músico y su esposa, Cristina la convirtió en un mensaje político. Recordó una advertencia previa de Solari sobre los riesgos de la violencia política y se preguntó por qué esa alerta no había surgido antes desde los dirigentes o desde las fuerzas de seguridad. La imagen había sido compartida por Máximo Kirchner en el marco del recuerdo del intento de magnicidio contra su madre.

Esa foto ordenó varios mensajes al mismo tiempo. Hacia adentro del peronismo, mostró una Cristina acompañada por una figura con densidad cultural. Hacia afuera, reforzó la idea de que el ataque, la condena judicial y la proscripción forman parte de un mismo relato político. Y hacia el universo libertario, dejó una señal de confrontación sin matices.

Las críticas a Javier Milei

Solari es un reconocido anti Milei. Sus críticas al actual presidente no aparecen aisladas. Forman parte de una visión más amplia sobre el rumbo del país, el deterioro social y el riesgo de una derecha que el músico considera peligrosa. En declaraciones recientes, volvió a cuestionar al gobierno de Javier Milei y utilizó una frase que resume su diagnóstico: “pan y circo, pero hasta el pan te sacan”.

El dato de Parque Leloir debe mirarse desde ese lugar. La política argentina atraviesa un momento en el que los liderazgos intentan recomponer legitimidades. Milei gobierna con una narrativa de ruptura. Cristina conserva centralidad aun bajo condena. Máximo busca sostener organización, identidad y volumen político dentro de un peronismo que todavía no resolvió su etapa posterior. En ese tablero, Solari aporta una marca: la del mito cultural que decide ubicarse.

El kirchnerismo siempre hizo uso del valor de esos símbolos. No le alcanzó con la gestión, ni con la economía, ni con la disputa judicial. Construyó también una épica. Esa épica necesitó artistas, científicos, militantes, organismos de derechos humanos, juventudes y referencias populares. Solari ocupa un lugar singular en ese mapa porque nunca pareció un satélite oficial. Su apoyo tiene más impacto justamente porque conserva distancia estética y autonomía personal.

Esa autonomía le permite intervenir sin pagar el costo directo de la política diaria. Pero también le impone un efecto inevitable: cada palabra suya queda incorporada a la pelea pública. Cuando defiende a Cristina, no sólo opina sobre una dirigente. Cuando cuestiona a la Justicia, no sólo habla de tribunales. Cuando rechaza a Milei, no sólo expresa desacuerdo con un gobierno.

Esa frontera con la realidad es la que el kirchnerismo necesita volver a dibujar para intentar mostrar algo de una supervivencia que hoy esta en un declive casi sin freno. En esos términos las escenas de la muerte de Solari tienen una utilidad política única. Le sirven para contraponer los años de Cristina Fernández de Kirchner y su supuesta bonanza con el ajuste de Javier Milei. Y todo apoyado por un artista que siempre se autodefinió como peronista.

La visita de Máximo Kirchner a la casa del Indio Solari no cambia por sí sola el escenario político. Pero ayuda a leerlo. Muestra que Cristina conserva vínculos que exceden a la dirigencia tradicional. Muestra que Máximo busca sostener una red de lealtades políticas y culturales. Y muestra que el Indio decidió no correrse del lugar que eligió: el de un artista que dice no militar de manera permanente, pero que cuando habla deja en claro de qué lado está.