El Gobierno arremete otra vez contra la AFA y denuncia que la universidad que creó Claudio Tapia "no está habilitada"

El Gobierno redobla la apuesta contra la AFA y ahora afirma que la nueva universidad que creó su titular, Claudio "Chiqui" Tapia , "no está habilitada" e insta a que deje de promocionar los cursos para la nueva institución académica.

Mediante el Ministerio de Capital Humano, informaron que "la denominada Universidad de la Asociación del Fútbol Argentino (UNAFA) no es una institución universitaria legalmente habilitada en la República Argentina", por lo que la Subsecretaría de Políticas Universitarias intimó a la AFA "a suspender de forma inmediata toda promoción o publicidad vinculada a la supuesta casa de estudios superiores y a su oferta académica".

"Asimismo, la entidad deberá presentar el descargo correspondiente en un plazo de cinco días hábiles", recalcaron desde el Ejecutivo, en un documento que accedió MDZ. "Se constató que la Asociación del Fútbol Argentino está publicitando carreras de grado y de posgrado en medios de comunicación, redes sociales y en una página web recientemente creada, sin reconocimiento oficial, autorización ministerial ni acreditación correspondiente", advirtieron.

"La normativa vigente es explícita: el uso de la palabra “Universidad”, y de cualquier derivado, está estrictamente reservado para instituciones creadas y autorizadas por el Estado Nacional. Las Resoluciones Ministeriales N.º 206/1997 y 4600-E/2017, así como los artículos 39 y 68 de la Ley de Educación Superior, prohíben expresamente que entidades no habilitadas publiciten o emitan títulos de carácter universitario", explicaron desde la cartera que conduce Sandra Pettovello .

"El Ministerio reafirma su compromiso con la integridad y calidad del sistema universitario argentino, y con la protección de estudiantes y familias frente a ofertas educativas que no cuentan con respaldo legal", concluyeron desde la gestión libertaria.

Que es la Universidad de la Asociación del Fútbol Argentino

A fines de octubre, Tapia presentó UNAFA, una universidad creada para “formar, investigar y proyectar el conocimiento del Fútbol Argentino en el mundo con un objetivo ambicioso: que el prestigio alcanzado en los títulos y en el desarrollo de las Selecciones Nacionales también se refleje en la enseñanza, la capacitación y la profesionalización de quienes integran el ecosistema del fútbol".

“Es un gran día para nosotros, un anuncio histórico. El fútbol es un transmisor que trasciende banderas y religiones. Buscamos que el estudio esté antes que el deporte, que los chicos entiendan que primero hay que estudiar. La educación es un derecho y la base para formar personas con valores", dijo en una asamblea ordinaria de la AFA.

“Queremos que todas las familias del fútbol argentino puedan recibirse. Cuando uno tiene un título, tiene una posibilidad de vida diferente. Te abre puertas. El estudio es una deuda con uno mismo y una oportunidad para mejorar la calidad de vida y aportar más profesionales al país”, finalizó.