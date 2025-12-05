Absolvieron a Aníbal Fernández y a Jorge Capitanich en la causa "Futbol para todos"
Los jueces del TOF 1 anularon la acusación del fiscal Miguel Osorio y determinaron la absolución de los ex jefes de gabinete, así como también al ex titular de AFA Luis Segura y el resto de los acusados.
Por unanimidad, el Tribunal oral Federal Número 1 absolvió a los ex jefes de gabinete del Kirchnerismo, Jorge Capitanich y Aníbal Fernández, por las irregularidades en el manejo de los fondos destinados al programa “Futbol para Todos”.
Los magistrados Ricardo Basilico, Jose Michilini y Adrian Grunberg determinaron la inexistencia de acusación válida por parte del Ministerio Público Fiscal.
Te Podría Interesar
Noticia en desarrollo...