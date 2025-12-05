Relaciones carnales: Manuel Adorni recibió a Peter Lamelas en la Casa Rosada para profundizar la alianza con EE.UU.

En una nueva postal de las relaciones carnales 2.0 que lleva adelante el Gobierno de Javier Milei con los Estados Unidos , el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , recibió este viernes al embajador norteamericano, Peter Lamelas , para conversar sobre la alianza geopolítica entre ambos países.

En la Casa Rosada, la bandera a franjas de los Estados Unidos volvió a posar con la Argentina en el marco de un encuentro destinado a "repasar las oportunidades de comercio bilateral entre ambos países y seguir ampliando los vínculos económicos", según comunicaron desde la Presidencia.

"Excelente reunión, mucha sintonía", aseguraron a MDZ desde el entorno del exvocero presidencial tras el encuentro donde Lamelas y Adorni reiteraron la importancia de profundizar la alianza geopolítica entre Argentina y los Estados Unidos orientada a "la defensa del mundo libre, occidental y capitalista, y al fortalecimiento de una agenda común basada en la cooperación y la convergencia estratégica".

Tras el encuentro, Lamelas destacó el vínculo entre Javier Milei y Donald Trump y celebró el avance en las relaciones bilaterales entre ambos países.}

"En los últimos dos meses el Presidente Trump y el Presidente Milei se reunieron dos veces, reafirmando el compromiso de seguir profundizando la relación bilateral al más alto nivel. Hoy me reuní con el jefe de Gabinete Manuel Adorni sobre cómo vamos a avanzar en áreas de defensa, comercio, inversiones, seguridad, salud pública y cooperación espacial", remarcó.

FOTO 1 (2) Peter Lamelas y Manuel Adorni en Casa Rosada. Presidencia

Una cara conocida en la Casa Rosada

Se trató de la segunda aparición de Lamelas en Balcarce 50 de esta semana, luego del encuentro introductorio que mantuvo el martes con el ministro del Interior, Diego Santilli.

El final de esa reunión coincidió con la jura de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, por lo que el diplomático terminó participando de la ceremonia en el Salón Blanco, un hecho inédito en la historia argentina reciente.

En una sala repleta de funcionarios y dirigentes, Lamelas aprovechó para conversar con varios funcionarios de la plana mayor del Gobierno, incluido el extitular de la SIDE, Sergio Neiffert, que sería eyectado horas más tarde, o el ministro de Salud, Mario Lugones.

Acuerdo comercial y las disputas en camino

El intercambio con este último es particularmente relevante en el contexto del acuerdo comercial que la Argentina busca sellar con los Estados Unidos y que, según fuentes de ambos extremos del continente, estaría pronto a concretarse en el próximo mes.

La letra chica aún no se conoce pero tiene entre sus lineamientos la promesa de reconocer la validez de certificaciones de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) para dispositivos médicos y medicamentos, lo que podría agilizar el ingreso de productos estadounidenses al mercado argentino.

Se trata de una alerta para los laboratorios locales, una industria poderosa en la Argentina que hasta el momento se ha beneficiado de la protección que la regulación local les ha brindado a la hora de dificultar los patentamientos de productos extranjeros.