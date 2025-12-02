Manuel Adorni mueve piezas en la jefatura de Gabinete y reemplaza a José Rolandi: quién tomará su lugar

Manuel Adorni reconfigura la jefatura de Gabinete y busca consolidar su dominio en un área clave para la negociación política.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dispuso la salida del vicejefe de Gabinete, José Rolandi, y resolvió reemplazarlo por Aimé “Meme” Vázquez, según confirmaron fuentes del Gobierno.

El movimiento reconfigura la estructura interna de la Jefatura, que venía bajo revisión desde hace semanas. Rolandi había desembarcado en la administración de Javier Milei en diciembre de 2023, impulsado por el entonces jefe de Gabinete Nicolás Posse.

Tras la salida de Posse meses después, logró mantenerse en el cargo bajo la protección del ministro del Interior, Guillermo Francos, quien asumió un rol de coordinación dentro del gabinete.

La reconfiguración en la jefatura de Gabinete Sin embargo, la renuncia de Francos a fines de octubre dejó a Rolandi en una situación frágil. Desde entonces, su continuidad era incierta y Adorni ya había anticipado que avanzaría con la reorganización de su equipo más cercano.

Con el nuevo esquema, la Jefatura de Gabinete quedará integrada por un conjunto de áreas clave: la Secretaría de Prensa y Comunicación, conducida por Javier Lanari; la Secretaría de Ambiente y Turismo, donde continuará Daniel Scioli; la Secretaría Ejecutiva; la de Relaciones Parlamentarias e Institucionales; la de Innovación, Ciencia y Tecnología; la de Asuntos Estratégicos, y la Subsecretaría de Relaciones Parlamentarias e Institucionales.