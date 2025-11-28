Senado: el escandaloso cruce entre Patricia Bullrich y Victoria Villarruel en plena jura

La flamante senadora quería hablar pero la vicepresidente no le cedió la palabra. Karina Milei, Manuel Adorni, y Diego Santilli presenciaron la escena.

En el primer cruce que tienen la saliente ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y la vicepresidente, Victoria Villarruel, la ahora senadora se disgustó al no poder hablar, tras pedir la palabra en la sesión organizada para la jura de los nuevos senadores que pasarán a integrar la cámara alta.

Villarruel le explicó a Bullrich que, durante la reunión de labor parlamentaria del jueves, se había acordado que nadie iba a hacer uso de la palabra. “Señores senadores, en el día de ayer habíamos acordado en reunión de bloques, que no iba a haber discursos en la sesión de hoy”, sostuvo la titular del Senado.

Fue en ese momento que la tituar de Seguridad intentó hacer uso de la palabra pero no lo consiguió. Luego, más tarde a la prensa le dijo que “Quería plantear que hay normas que tenemos que cumplir todos. A todos nos dieron tres invitaciones. Había algunos que entraron con un montón de gente. Todos los senadores merecen el mismo trato, pero ahí se vio que no éramos todos iguales”, sostuvo.

Bullrich y Villarruel: jura de los nuevos senadores Los senadores electos para el período 2025-2031 juraron este viernes por sus bancas antes de asumir el próximo 10 de diciembre.

La ceremonia fue encabezada por la vicepresidenta Victoria Villarruel en el recinto de la Cámara alta.