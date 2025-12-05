A pesar del faltazo, Donald Trump destacó la gestión de Javier Milei: "Está haciendo un muy buen trabajo"

Donald Trump habló de la gestión de Javier Milei en la previa del sorteo del Mundial 2026. Las definiciones del mandatario.

En la previa del sorteo del Mundial 2026, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su rol de anfitrión, destacó el trabajo del mandatario argentino Javier Milei, que tenía previsto participar de este evento en Washington, pero suspendió el viaje.

“Amo a la Argentina, su presidente está haciendo un muy buen trabajo”, sostuvo Trump en Centro Kennedy de Washington, donde la FIFA sorteará los grupos del próximo mundial.

Javier Milei tenía previsto viajar a Estados Unidos para participar junto con Trump y Gianni Infantino. Sin embargo, en medio de su cruzada con el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, el presidente argentino informó que finalmente no viajaría.

En el entorno del jefe de Estado aclararon igualmente que la decisión de suspender no tenía que ver por sus cruces con Tapia. Lo cierto, según pudo corroborar este medio, es que Milei no tenía asegurada la foto con Trump.