A Donald Trump le preguntaron a quién prefería entre Messi y Cristiano Ronaldo: qué dijo

En la previa del sorteo de la fase de grupos de la Copa del Mundo, Donald Trump le dedicó unas palabras a Messi y Cristiano Ronaldo.

Este viernes se lleva a cabo el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026 en el en el Kennedy Center de Washington. Al mismo asistieron no solamente los representantes futbolísticos de cada selección, sino también los mandatarios de los países sede, con Donald Trump como figura más destacada.

Previo a que comenzara la ceremonia, el presidente estadounidense fue abordado por la prensa argentina y le hicieron algunas preguntas sobre fútbol. Una de ellas inevitablemente, fue a quién prefería entre los dos mejores jugadores del Siglo XXI, si a Lionel Messi o a Cristiano Ronaldo.

Trump habló sobre Messi y Cristiano Ronaldo Trump habló sobre Messi y Cristiano Ronaldo Lejos de optar por uno, el líder republicano fue elogioso para los dos, aunque le dedicó más tiempo al portugués: "Messi es genial, y Ronaldo también. El otro día (Cristiano) vino a la Casa Blanca (el pasado 19 de noviembre) y habló de fútbol con mi hijo. Es un tipo fantástico", apuntó.