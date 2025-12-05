Sorteo del Mundial 2026: Javier Zanetti eligió el temible rival que debería evitar la Selección: "Está con confianza"

El exlateral habló desde Washington y señaló qué selección sería el escollo más duro para Argentina en la fase de grupos del Mundial 2026.

A horas del sorteo del Mundial, el exreferente de la Selección repasó posibles rivales y dejó en claro cuál sería el cruce más incómodo para el campeón del mundo. Foto: Noticias Argentinas

Las horas previas al sorteo de los doce grupos del Mundial 2026 se viven a pura especulación. Para la Selección argentina, que llegará como campeona vigente y cabeza de serie, el foco está en el Bombo 2, donde aparecen varios candidatos de peso para compartir zona en la primera fase.

Por cuestiones de reglamento, Argentina no podrá cruzarse con Colombia, Uruguay ni Ecuador, debido a la restricción que impide que dos equipos de la misma confederación (salvo UEFA) compartan grupo. Así, el posible rival saldrá de Croacia, Marruecos, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Austria o Australia.

La selección que le preocupa a Javier Zanetti En ese escenario, Javier Zanetti, quien disputó los Mundiales de 1998 y 2002, eligió al seleccionado que preferiría evitar. “Una selección que yo evitaría es Noruega. La vi, porque estaba en el grupo con Italia, y ganó todo. La verdad que tienen un atacante como Haaland que la está rompiendo, con números impresionantes. Es una selección que está con confianza. Son buenos físicamente, tienen jugadores de calidad y yo trataría de evitarla en este momento”, expresó el vicepresidente de Inter de Milán desde Washington en una charla con ESPN.

Además, se refirió a la situación de Lionel Messi, que todavía no confirmó si jugará el torneo que comenzará el 9 de junio. De todos modos, Zanetti se mostró convencido de que el capitán estará en la cita máxima. "Ojalá sea su sexto Mundial, para todos nosotros y para la gente que ama el fútbol. Mañana va a jugar una final de MLS, pero yo creo que él internamente tendrá su cabeza y su corazón pendiente de este nuevo Mundial. No tengo dudas que nuestro capitán va a jugar", manifestó en diálogo con periodistas en la capital estadounidense.