Rusia evalúa que podría darse una próxima cita entre Vladimir Putin y Donald Trump

Un portavoz de Rusia dice que "podría tener lugar" un encuentro entre los presidentes Vladimir Putin y Donald Trump para hablar de Ucrania.

Vladimir Putin, de Rusia, y Donald Trump, de Estados Unidos, se vieron este año en Alaska. Foto Efe

Yuri Ushakov, asesor del presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha afirmado que una reunión entre el mandatario ruso y su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, "podría tener lugar", después del encuentro mantenido recientemente en el Kremlin con el enviado especial estadounidense, Steve Witkoff, para abordar el proceso de paz con Ucrania.

"Podría tener lugar, desde luego, porque la discusión de todos los asuntos en Moscú tuvo lugar a partir de los entendimientos clave alcanzados en Anchorage", ha dicho, en referencia a la cumbre que mantuvieron ambos líderes en agosto en el estado estadounidense de Alaska.

Así, ha destacado además el papel que está jugando el yerno de Trump, Jared Kushner, en los esfuerzos para intentar alcanzar un acuerdo en Ucrania, después de que participara en el citado encuentro en Moscú, Rusia.

Conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania "Kushner ha estado implicado desde hace un tiempo en las conversaciones de paz ruso-ucranianas y está trabajando muy activamente, incluso de forma frenética en algunas áreas", ha explicado.

"La personalidad de Kushner ha traído una postura más sistemática a este trabajo", ha manifestado durante una entrevista concedida a la cadena de televisión Zvezda, en la que ha vuelto a criticar la postura de los países europeos y lo que considera como una postura obstruccionista que impide que las partes cierren un acuerdo.